Giardini d’Estate, tutti gli appuntamenti di agosto al Parco Ducale

Agosto ai Giardini si apre sabato 1 con Lisa Ferlazzo Natoli e “lacasadargilla” dopo il successo di “When The Rain Stops Falling” al Teatro Storchi nel 2019. Va in scena in anteprima nazionale “Arrival”, prodotto da Ert e tratto dal più celebre dei racconti di Ted Chiang “Story of Your Life”, Premio Nebula, a cui si ispira il film di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Uno struggente omaggio alla comunicazione fra specie e un grande affresco sull’amore e sul tempo.

Domenica 2 ultimo concerto a cura di Amici del Jazz per Modena Jazz Festival: Nico Menci in “Choro Group remember Ray Mantilla”. Col suo gruppo, il pianista propone i suoni del Choro, stile brasiliano nato intorno al 1870, con dedica a uno dei suoi maestri, il percussionista Ray Mantilla, scomparso da pochi mesi a New York.

Il collettivo Sotterraneo porta in scena venerdì 7 “Shakespearology”, un’intervista impossibile a Shakespeare affidata all’attore Woody Neri. Un lavoro teatrale ibrido, fra biografia e catalogo di materiali più o meno pop, che dà voce al Bardo in persona per rovesciare i ruoli abituali: dopo i secoli che abbiamo passato a interrogare la sua vita e le sue opere, ora è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

Lella Costa sarà protagonista di “La vedova Socrate”, sabato 8: nei panni di Santippe, moglie di Socrate, considerata donna tra le più insopportabili dell’antichità, l’attrice cerca di sfatare la leggenda con una narrazione caustica, rendendo omaggio a Franca Valeri, che compie 100 anni e ha portato in scena per prima il testo nel 2003.

Domenica 9 “Da Verdi a Dalla”: Salotto Aggazzotti con un concerto che abbraccia amanti della lirica e del cantautorato, da Dalla e Battisti, alla Butterfly di Puccini.

Venerdì 14 alle 18.30, Burattini d’estate con “Sandrone e l’elisir d’amore”. La compagnia Burattini della Commedia mette in scena la Commedia dell’Arte, genere che da cinque secoli porta le maschere in teatri e piazze d’Italia e del mondo. La stessa sera alle 21 il drammaturgo Emanuele Aldrovandi in un reading teatrale del suo ultimo testo, “Tentativi di sconfiggere la morte”, finalista Premio Riccione 2019.

Sabato 15 tradizionale appuntamento di Ferragosto col Salotto Aggazzotti e “L’opera racconta – Tosca”. Il maestro Stefano Seghedoni narra uno dei capolavori di Puccini, alternandosi alle arie più celebri. L’affianca al pianoforte Federica Cipolli, dirigendo quattro voci liriche accompagnate da un violino.

Domenica 16 ore 18.30 “Le avventure di Sgorghiguelo” (Burattini della Commedia). Di nuovo protagonista Sandrone, la maschera di Modena, con il figlio. Alle 21, dopo il successo del progetto in streaming di Comune e Ert, gli attori della Compagnia permanente del Teatro Nazionale dell’Emilia-Romagna interpretano live testi da “Modena racconta”, dedicato a scrittori modenesi come Berselli, Cornia e altri.

Biblioteche comunali, Il Segnalibro, Circoli del Manifesto, Legambiente e Rete Lilliput giovedì 20 presentano “Una specie imperfetta (e prepotente)”, dialogo fra il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e Mauro Mandrioli, di Unimore.

Venerdì 21 altro spettacolo “saltato” al Teatro Storchi: “Radio clandestina” di e con Ascanio Celestini. Il lavoro, che compie 20 anni, è il racconto dell’eccidio alle Fosse Ardeatine, a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’ordine è già stato eseguito”.

“Pirù e il cavaliere di Mezzotacco” della Compagnia Walter Broggini è il quarto spettacolo con i Burattini d’estate, sabato 22 alle 18.30. La stessa sera alle 21 “Il giardino delle storie incrociate: favole per cambiare il pianeta”, con attori della Compagnia permanente di Ert affiancati dagli allievi della Scuola di Teatro Gazzerro, corso approvato dalla Regione e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Domenica 23 dal Salotto Aggazzotti “Passione latina”, viaggio fra tango e nostalgia: violino di Gen Llukaci, fisarmonica di Claudio Ughetti, voce di Sabrina Gasparini.

Venerdì 28 alle 18.30, si chiude il sipario per i Burattini d’estate: la Compagnia “C’è un asino che vola” mette in scena “Sacco pieno Sacco vuoto”, commedia che solleva con leggerezza temi importanti come la prevaricazione, l’ingiustizia e l’omertà. Alle 21 spazio al cinema con il film “L’invasione degli ultracorpi”. Introduce Alberto Morsiani, direttore di Circuito Cinema e autore del libro “L’invasione degli ultracorpi di Don Siegel” (Gremese, 2020), con letture dal romanzo di Jack Finney.

Sabato 29 Michela Murgia, scrittrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, in particolare di genere (anche lei era in programma in Stagione allo Storchi), porta in scena con “Don Giovanni” la sua passione per il melodramma. Attraverso l’opera mozartiana, introduce riflessioni su rapporti di coppia, amore, sesso, rabbia e rancore.

Domenica 30 agosto chiude “I Giardini d’Estate” il drammaturgo e artista residente di Ert Davide Carnevali col suo “Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate”. Ispirato a “Il pubblico” e “Commedia senza titolo” di García Lorca, “Sogno di una notte di mezza estate” e “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, e a “Il gran teatro del mondo” e “La vita è sogno” di Calderón de la Barca, lo spettacolo è un progetto di teatro partecipato che riflette sul potere di questo linguaggio e sulla sua capacità di coinvolgere il pubblico.