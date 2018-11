Arte contro la violenza sulle donne, il programma delle iniziative in città

L’arte contro la violenza è il filo conduttore del programma di iniziative culturali e di eventi per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne promosso in occasione della Giornata internazionale di domenica 25 novembre.

Il programma, organizzato dal Comune di Modena e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione, e che, come ogni anno, va sotto il titolo “mai più violenza sulle donne”, proseguirà fino alla metà di dicembre.

“Arte vs violenza” prende il via nella serata di venerdì 16 novembre con “Impro-Disumane”, improvvisazioni teatrali con gli allievi della scuola di teatro dell’associazione Sted condotte da Tony Contartese e Marco Marzaioli. Lo spettacolo, che si svolge nella sede dell’associazione in viale Muratori 75/d, sarà replicato venerdì 30 novembre. Per tutto il weekend, fino a domenica 18 novembre, quando è prevista una doppia replica (alle 18 e alle 21), nell’appartamento di via Battisti 34, va in scena “L’ultima volta che ho visto il mio sangue”, una produzione Artisti Drama con Magda Siti e Stefano Vercelli su testo di Elena Bellei (ingresso 10 euro, ridotto 8 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero 328 1827323).

Domenica 18 novembre, dalle 10 alle 17, con pranzo condiviso, allo Spazio Trame di via Borelli 20, è in programma “Il sacro istinto”, laboratorio di psicoteatro sulle orme del libro “Donne che corrono con i lupi”, a cura di Roberta Spaventa di Peso specifico teatro. E, ancora domenica 18 novembre, in Galleria estense, va in scena “Odi et amo”, performance di danza contemporanea condotte da Martina Monaco.

Lunedì 19 novembre, alle 19, all’Ovest lab di via Nicolò Biondo 86, si svolge “Arriva nuda la libertà”, reading della poetessa siriana Maram al-Masri, a cui segue la performance musicale “Come fiorire sul ghiaccio”, di Meike Clarelli e Davide Fasulo. Martedì 20 novembre, al Collegio San Filippo Neri, alle 21, va in scena “I.O.” dall’Otello di Shakespeare, con Tony Contartese e Marco Marzaioli. Mercoledì 21 novembre, alle 18, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale è in programma la vedova in “1800 vuoti nuziali”, di e con Marianna Miozzo. Venerdì 23 novembre, alla Tenda, alle 18.30, presentazione del libro “Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo”, con l’autrice Stefania Prandi. Diversi gli appuntamenti in programma nel weekend del 24 e 25 novembre: sabato 24, dalle 17, con repliche alle 17.45 e alle 18.30, è prevista la performance di teatro-danza “Quel che resta del corpo” con Eva Reguzzoni; sabato e domenica, al Tunnel di via del Gambero, le installazioni performative “Azioni disumane”. Domenica 25, alle 17, al teatro Storchi, la conferenza spettacolo “Uomini che non odiano le donne”, con Loredana Lipparini, Vasco Brondi, Simona Vinci, a cura di Fondazione Cassa di risparmio di Modena, Ert, Comune di Modena, Centro documentazione donna. Infine, venerdì 14 dicembre, al Teatro Drama va in scena “Di tutti gli istinti”.

Il programma degli appuntamenti propone anche conferenze, tra le quali “Il progetto Against human trafficking”, in programma lunedì 19 novembre alle 15.45, e “La violenza contro le donne vittime di tratta: una ricerca a partire dai tribunali”, giovedì 22, entrambe al comparto San Geminiano e promosse dal Crid; la presentazione di libri: “Senza di me non vali niente. La violenza verbale, emotiva e psicologica nelle relazioni intime” (martedì 20 novembre, alle 17.30), e “La violenza psicologica del narcisista patologico”, domenica 25 alle 11, entrambe alla libreria Ubik; l’incontro seminario “La libido delle donne. La vera forza parte da lì”, mercoledì 21 nella sede del Centro antiviolenza. Nell’aula magna di Unimore, venerdì 23 novembre, dalle 14.30, si svolge il corso di formazione “La violenza sulle donne: aspetti giuridici, criminologici, psicologici e socio-culturali”. Nella stessa giornata, alle 18, nella saletta Voce amica dei Portali, si svolge l’incontro dedicato alla proposta di legge Pillon: “Quale futuro per i figli in caso di separazione dei genitori?”.

Lunedì 26 novembre, alle 15, in Camera di commercio, il seminario “Tutti insieme contro. La formazione per sconfiggere le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”.

E ancora: mercoledì 28 novembre, al dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore, il seminario “Violenza maschile contro le donne in Italia: percorsi migratori tra razzismo, sessismo e riconoscimento”; sabato 1 dicembre, in via del Gambero, “La violenza domestica in gravidanza”. Domenica 9 dicembre, alla Tenda di viale Monte Kosica, si svolge “Via del gambero 77: le tante vie della casa delle donne contro la violenza”, installazione dinamica con un percorso tra immagini, sapori e parole.