Gli appuntamenti per la Giornata della Memoria a Campogalliano

Coinvolgono differenti modalità di espressione artistica e culturale - dalla musica alla fotografia, alle letture - le iniziative proposte dal Comune di Campogalliano in occasione del Giorno della Memoria 2019. Sabato 26 gennaio l'appuntamento sarà alle ore 9 nella palestra comunale polivalente di via Mattei, dove gli alunni della scuola media proporranno musiche e letture a ricordo delle vittime della Shoah. A seguire, alle 12, nell’Aula magna dell’Istituto comprensivo, verrà inaugurata la mostra “Viaggio della Memoria 2018. Torino, luoghi della Resistenza e della deportazione, museo diffuso”, in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena, alla presenza delle autorità locali. La mostra resterà visitabile fino al 1° marzo 2019.

Domenica 27 gennaio - il giorno in cui, nel 1945, l'Armata Rossa irruppe nel campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo la tragedia dell'Olocausto – alle 17, la sala comunale La Montagnola di via Garibaldi 57 ospita il “Concerto per la Memoria” di Harmonia Ludens, con Matteo Montanari (violoncello), Paolo Andreoli (pianoforte) e Rocco Malagoli (violino), nell’ambito della rassegna Catàmes.

Per ulteriori informazioni: 059.526176, biblioteca@comune.campogalliano.mo.it