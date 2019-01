Giornata della Memoria, tutti gli appuntamenti di Sassuolo

Inizierà già questa sera, 22 gennaio, il ricco programma di appuntamenti ed iniziative organizzato dal Comune di Sassuolo in collaborazione con numerose associazioni e circoli, per celebrare la “Giornata della Memoria” nel 74° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz.

• Sala "G.P.Biasin" - Via Rocca - ore 20.30. “LA PARTECIPAZIONE EBRAICA ALLA RESISTENZA IN ITALIA”. Conferenza a cura di ANPI sezione di Sassuolo. Ingresso gratuito

Venerdì 25 gennaio 2019

• Aula Magna Polo Scolastico - ore 11.00. LA MENZOGNA DELLA RAZZA. Conferenza spettacolo riservato agli studenti delle Scuole Superiori di Sassuolo. A cura dell’Istituto “A. Gramsci” di Sassuolo

• Sala Teatrale Temple - Largo Bezzi, 4 - ore 21.00. “I TRIANGOLI NERI” la lettura drammatizzata di Ennio Trinelli da un testo di Monica Maggi. Spettacolo proposto da Gaitaitalia.com in collaborazione con Associazione CREA. Ingresso gratuito

Sabato 26 gennaio 2019

• Liceo “A. F. Formiggini”, Viale Bologna - ore 11.00. "MEDITATE CHE QUESTO È STATO". Consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima

• Circolo Alete Pagliani, Via Monchio - ore 17.30. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL TEMPO DEGLI UOMINI” di Chiara Babeli. Reading proposto dal Circolo Alete Pagliani con accompagnamento musicale. Ingresso gratuito

Domenica 27 gennaio 2019

• Parco delle Rimembranze, Viale XX Settembre - ore 10.00. Cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili. Alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza

• Sala G. P. Biasin, Via Rocca 22 - ore 17.00. LA MEMORIA DELLA MEMORIA. “Ricorda e non dimenticare che oltre il filo spinato rantola la vita morta di milione di numeri tatuati". Spettacolo di letture, musiche e riflessioni a cura di Rita Turrini proposto dal Circolo Artemisia. Ingresso gratuito

• Sala Teatrale Temple, Largo Bezzi 4 - ore 21.00. “OLTRE LA SOGLIA: I DEPORTATI NEL GHETTO DI TEREZÍN” Di e con Cristiano Vaccaro. Spettacolo proposto da Gaitaitalia in collaborazione con Associazione CREA. Ingresso agli spettacoli € 11. Informazioni e prenotazioni wilteatro@gaiaitalia.com - 3207729817

Martedì 29 gennaio 2019

• Sala G.P.Biasin, via Rocca - ore 21.00. LEGGI RAZZIALI O LEGGI ANTIEBRAICHE? Conferenza di Beniamino Goldstein, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia . A cura di Terra e Identità- Sezione di Sassuolo. Ingresso gratuito