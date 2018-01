Giornata della Memoria 2018, gli appuntamenti a Sassuolo

Verrà celebrata anche quest’anno a Sassuolo la “Giornata della Memoria”, in occasione del 73° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz avvenuto il 27 gennaio 1945 per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Davvero ricco anche quest’anno il calendario di appuntamenti, coordinati dalla Presidenza del Consiglio Comunale e a cura, oltre che del Comune di Sassuolo, di importanti associazioni e realtà del territorio quali la Fondazione Fossoli, il Liceo “A.F. Formiggini”, il Circolo Culturale “Artemisia” e l’Istituto “A. Gramsci”.

Venerdì 26 gennaio presso l’Aula Magna del Polo Scolastico, in piazza Falcone e Borsellino, a partire dalle ore 11 si svolgerà “I confini dell’umano”: la conferenza spettacolo riservato agli studenti delle Scuole Superiori di Sassuolo a cura dell’Istituto “A. Gramsci” di Sassuolo

Sabato 27 gennaio, presso il Parco delle Rimembranze in viale XX Settembre, alle ore 10,30 si terrà la cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili. Alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza.

A seguire, a partire dalle ore 11,15 presso la sede del Liceo “A. F. Formiggini” in viale Bologna, “Meditate che questo è stato”: consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima.

All’Auditorium P.A. Bertoli di via Pia alle ore 21, “I confini dell’umano”: conferenza spettacolo in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti a cura dell’Istituto “A. Gramsci” di Sassuolo aperta a tutti

Domenica 28 gennaio in sala G. P. Biasin dalle ore 17: “Per che cosa faceva il tifo Anna Frank”: “So quello che voglio. Ho uno scopo, un pensiero, ho la fede e l’amore. Permettetemi di essere me stessa e sarò soddisfatta. So che sono una donna, una donna piena di coraggio e di forza d’animo”. Spettacolo di letture, musiche e riflessioni per celebrare la Giornata della Memoria 2018 a cura di Rita Turrini, iniziativa organizzata dal Circolo Culturale “Artemisia”

Dal 24 al 28 Febbraio, poi, “Storia in viaggio da Fossoli a Manthausen”: studenti ed insegnanti delle Scuole Secondarie di 2° grado del distretto di Sassuolo partecipano al viaggio-studio a cura della Fondazione Fossoli, dei Comuni capo distretto della Provincia di Modena e del Comune di Sassuolo.