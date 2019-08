Mutina Boica 2019 si spinge fino ai "confini del mito"

Dopo aver compiuto dieci anni Mutina Boica entra nell’età adulta ritornando al formato storico – e intenso – articolato su quattro giorni, recuperando alcuni dei suoi temi originari. Ai Confini del Mito è il tema scelto per l'edizione che andrà in scena dal 5 all'8 settembre nella location abituale del Parco Ferrari di Modena, un tema che riassume un crocevia di strade attraverso un programma intenso, tra spettacoli e conferenze, didattiche storiche e archeologia sperimentale, concerti, attività per bambini,artigianato e proposte culinarie.

Storia e mito, racconto e leggenda: con una lectio-concerto di Francesco Benozzo, uno dei più raffi nati studiosi di cultura celtica nonché arpista di fama internazionale, sarà esplorato il rapporto tra mondo celtico e mitologia della selva. Il mito e il suo racconto saranno al centro anche di Enea Millennium, spettacolo dedicato al viaggio di Enea; i racconti del bardo chiuderanno infine le giornate del festival ripercorrendo le gesta degli eroi del mondo celtico. Lo spettacolo di rievocazione di domenica racconterà della battagliadi Clastidium (222 a.C.) e dell’agguato della Selva Litana (216 a.C.), tra gli episodi più leggendari della storia romana.

Ancora più centrali saranno i campi storici, in un rinnovato allestimento: ritornano poi l’arena di paglia, dedicata alle didattiche gladiatorie e al teatro storico e un denso programma musicale, ancora più signifi cativo grazie alla presenza di quattro band vincitrici dell’ ECC – European Celtic Contest, vetrina internazionale dedicata al celtic rock.

Infi ne, ritorniamo con due certezze e un nuovo impegno: sul piano istituzionale, il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto Mutina Boica tra le principali manifestazioni a livello nazionale attraverso il Fondo Nazionale per le Rievocazioni Storiche, Regione Emilia- Romagna ha premiato il festival come Manifestazione Storica Regionale. L’impegno è di rendere Mutina Boica a impatto zero, iniziando dall’eliminazione della plastica usa e getta nel festival. Il pianeta è uno solo, i boschi vanno difesi, non solo celebrati.

Il programma completo dell'evento si può scaricare a questo link.