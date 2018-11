A Formigine è già Natale: un programma ricco di animazioni per tutto il mese di dicembre

Inizia con il primo fine settimana di dicembre il ricco programma di animazione natalizia che si terrà a Formigine e nelle frazioni.

Per quanto riguarda il centro storico del capoluogo, l’Amministrazione comunale ha scelto di caratterizzare gli eventi anche da un punto di vista commerciale, facendo leva su tre elementi: la qualità della proposta, una tematizzazione più rigorosa e la continuità delle iniziative per tutti i fine settimana fino a Natale.

Tutti i weekend ci saranno i mercatini, lo street food e i negozi aperti anche di domenica. Babbo Natale sarà presente per ricevere le letterine di tutti i bambini, i quali potranno fare un giro a cavallo per le vie del centro oppure, il 22 e il 23 dicembre, coccolare gli asinelli. Nella stessa domenica 23 dicembre, alle 10.30, avverrà la spettacolare discesa di Babbo Natale dalla torre del castello, con tante caramelle per tutti i bambini.

Nel primo fine settimana, grazie alla maschera che simula la realtà virtuale, gli spettatori saranno catapultati in mondi magici, inoltre nel parco del castello si terranno voli acrobatici con i droni e oggetti volanti. Sabato 15 e domenica 16 dicembre il trenino panoramico condurrà gli ospiti in giro per il territorio.

Festa anche in piazza a Magreta il 2 dicembre; nei pomeriggi del 7, 8 e 9 dicembre al Teatro Incontro di Corlo; a Colombaro il 9 dicembre.

Diverse le proposte musicali: il 15 dicembre, alle 18, l’Orchestra e i Cori del Flauto Magico si esibiranno nel tradizionale concerto di Natale; domenica 23 dicembre, piazza Calcagnini ospiterà il concerto Eloha Gospel alle 10.30, mentre alle ore 17 dello stesso giorno presso l’auditorium si terrà il concerto della Corale formiginese.

Molte le iniziative presso le diverse istituzioni comunali: le guide museali del castello propongono laboratori creativi per bambini nelle giornate 1, 9, 16 e 23 dicembre (prenotazione obbligatoria: castello@comune.formigine.mo.it). La biblioteca ragazzi Matilda organizza letture a tema il 7, 12, 18 e 28 dicembre e, per i grandi, da non perdere i consigli dell’esperta di narrativa contemporanea Simonetta Bitasi su quali libri regalare per le feste, l’1 dicembre alle 16. Al Centro di Educazione Ambientale di Villa Gandini, si terranno laboratori creativi per bambini il 6 e il 13 dicembre (prenotazione obbligatoria, ceasformigine@lalumaca.org), mentre gli adulti potranno cimentarsi nella creazione di originali centritavola a partire da elementi naturali, il 19 dicembre alle 20.30. La ludoteca del Centro per le famiglie di Casinalbo è aperta nel pomeriggio dell’1 dicembre. Nello stesso Centro, laboratori creativi per bambini il 5 e il 12 dicembre; letture animate il 19 dicembre.

La grande festa della Befana si terrà domenica 6 gennaio in centro storico, in collaborazione con l’Associazione per la Gestione del Carnevale dei Ragazzi.

La rassegna di Natale è resa possibile grazie alle associazioni e agli Enti del territorio, all’associazione dei commercianti Proform, con la partecipazione di Magic Market. Il programma completo sul sito del comune.