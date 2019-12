Natale a Nonantola, il programma degli eventi tra cultura, musica e arte

L’accensione delle luminarie nel centro di Nonantola ha dato il via alle iniziative natalizie nel borgo. Sabato 7 dicembre alla Pieve di San Michele Arcangelo alle ore 21 è in programma il “Gran Concerto di Natale”, mentre alla Biblioteca Comunale, alle ore 17, l’appuntamento per i più piccoli è con “Le magnifiche renne di Babbo Natale” con la narrazione di Marco Bertarini. Sempre il 7 dicembre, ma al Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra, alle ore 15 30 è previsto, per i bimbi dai 7 agli 11 anni, il laboratorio - gioco sulla natività di Gesù.

Domenica 8 dicembre al Teatro Troisi alle ore 17 è in programma lo spettacolo “Quando arriva Natale?”. Con la sua rappresentazione Silvano Antonelli permette al giovane pubblico di far respirare l’aria natalizia attraverso fantastiche storie e canzoni.

Venerdì 13 dicembre all’Associazione culturale La Clessidra (Piazza Tien an Men n. 1) alle ore 19 30 si tiene Natale al Frisoun, la cena di raccolta fondi dell’associazione Anni in Fuga.

La magia del Natale prosegue domenica 15 dicembre alle 15,30 al Museo di Nonantola - Torre dei Bolognesi con l’appuntamento intitolato “Natale al Museo di Nonantola. Festeggiamo con Griffin!”

Domenica 22 Dicembre alle ore 10 è in programma invece l’atteso momento con l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura NonantoInvitalArte - premio Iva Montepoli che prosegue fino a domenica 13 Gennaio 2019. Questa grande festa dell’Arte è diventata ormai un appuntamento fisso per la collettività nel periodo natalizio. La mostra è allestita negli ambienti del palazzo Abbaziale, luoghi sacri e suggestivi carichi si storia, connubio ideale con le opere d’arte contemporanee.

Inoltre proseguono anche a dicembre le iniziative dei cartelloni del Teatro Troisi, di Luogo Terzo, di Salto nel Suono e di Note di Passaggio.