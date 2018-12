Natale a Formigine, il programma del fine settimana dell'Immacolata

Dopo l’apertura nello scorso weekend, continua con tante novità il programma del Natale a Formigine (foto Daniele Ferrero). Sabato 8 e Domenica 9 arriva il trenino panoramico. Questo tour natalizio sarà un percorso dedicato ai presepi con partenza da Formigine, tappe a Villa Muratori, Corlo e Magreta. Si potrà scendere in Acetaia Leonardi per una degustazione di gnocco frutto e vin brulé. La partenza dal centro di Formigine sarà dalle 9.30 fino alle 13, e dalle 15 alle 18.45 con possibilità di scendere e risalire, i passaggi da ogni tappa saranno ogni 40 minuti. I biglietti si possono fare in piazza, presso l’infopoint e anche direttamente a bordo del trenino.

Nelle stesse giornate, presso le Loggette di piazza Repubblica 6, nel pomeriggio a partire dalle 15.30 si terrà un incontro molto speciale con l’artista Francesca Lugli, tutto dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Sabato sarà un momento condiviso in cui divertirsi a colorare i mandala del Natale, mentre l’appuntamento di domenica è dedicato al disegno emozionale in cui lasciarsi trasportare sulle ali dei colori. L’attività è rivolta ai bambini da 4 a 10 anni e ai loro genitori (prenotazioni: francesca.lugli@icloud.com).

Domenica dalle 16 sarà presente il Coro Eloha Gospel e i cantori con fisa e piva, che porteranno le loro suggestioni popolari; mentre nell’atelier del castello si terrà un laboratorio per creare decorazioni natalizie per bambini da 5 a 10 anni (prenotazione obbligatoria, castello@comune.formigine.mo.it).

Per tutti gli amanti del buon cibo in versione street food, in Via San Francesco dalle 10 alle 20 ci saranno tante proposte gustose da mangiare sul momento o da portare a casa, dagli arrosticini, burger americani, polpette dolci o salate, borlenghi e tanto altro.

Prosegue il “mercato magico” con una selezione delle migliori produzioni creative a cura di artisti e designer, per scegliere magici regali di Natale.