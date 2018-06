Notte Gialla del Rock, una notte di musica in centro nel segno di Vasco

Ormai tutto pronto per la Notte Gialla del Rock di Modena, che il 30 giugno animerà il centro storico nel ricordo del maxi evento dello scorso anno, con il concertone di Vasco Rossi a Modena Park. Nella grande piazza di Palazzo Ducale si apre alle 21.30 con dj set di Luca Zanarini e dalle 22 si proiettano su maxischermo immagini del “Modena Park” e della città in quelle giornate, con ospiti dal vivo del mondo del rock e legati all’artista: a presentare sarà Diego Spagnoli, storico direttore di palco del rocker di Zocca, ruolo ricoperto anche a Modena Park. Con lui ci sarà, tra gli altri “il Gallo”, storico bassista del Kom. Suoneranno gli Ego, vincitori del contest per emergenti collegato al Modena Park.

Davanti a Palazzo dei Musei è invece in programma l’esibizione live della tribute band di Vasco “Non siamo mica gli americani”, con un flash mob dell’associazione di ipovedenti “Noisy Vision” che ha il giallo come colore identificativo.

A collegare virtualmente le due piazze saranno due marching band (I Musicanti di San Crispino e Officine Musicali di Nonantola) che già dalle 20 attraverseranno il centro storico a suon di musica, mentre ci saranno animazioni in tutto il cuore cittadino, grazie anche alla creatività e all’impegno di commercianti ed esercenti che hanno aderito.

In piazza Matteotti dalle 20 ci sarà un mercato del disco e del vinile; in via Emilia centro dalle 20.30 all’una, proiezioni e musica live; in piazzale Erri dalle 19 dj set; proiezioni e dj set dalle 20 anche in piazza Pomposa e via Taglio dove, come in via Cesare Battisti dalle 20 si svolge la “notte rock bollicine”; in via Scarpa dalle 20 all’una suonano Mojo Sauce, rock blues band, The Licks, coverband dei Rolling Stones, Josh3mitsü, solista pop rock acustico e dj Deniz, rock anni ‘70/’80/’90.

Piazza XX settembre dalle 21.30 ospita il live di Ka Bizzarro, mentre al Mercato Albinelli dalle 21.30 si può visitare la mostra fotografica “La gente di Vasco... nei giorni del Modena Park” e la video installazione di Ac factory scuola di fotografia, e a seguire si può ascoltare la musica del Johnny’s duo live. Dj set in corso Duomo dalle 18 alle 2, e a cura di Radio Stella anche in via Sant’Eufemia, che già dal mattino proporrà un angolo giallo tra musica e fiori. Sotto i portici di via Carteria, dalle 21 suonano live i Black Sheep, mentre in piazzale Torti dalle 18.30 alle 20.30 si proietta per l’aperitivo il docufilm “Questa storia qua”, ispirato alla vita e alle canzoni di Vasco. In corso Canalchiaro dalle 20 suonano i Goog’o’boys live mentre in piazza Mazzini lato via Emilia dalle 20 alle 22 si svolge “Un mondo più giallo: giochiamo per sperimentare una visione diversa e immaginare un mondo più giallo” a cura di associazione ipovedenti NoisyVision onlus, che ha come colore identificativo proprio il giallo. Al Baluardo della Cittadella il rock sarà heavy e hard con la serata “Obscene Metal” (dalle 22.30), mentre ai Giardini Ducali si svolge un Silent Party rock con tre dj che trasmettono la loro musica su tre canali alle cuffie wireless disponibili per il pubblico.

Resta aperta dalle 17 alle 23 la mostra di Adelita Husni-Bey di Fondazione Modena Arti Visive alla Palazzina dei Giardini (ingresso a pagamento), ed è visitabile fino alle 23 anche la mostra “Giapponizzati. Racconti di un viaggio di moda” a cura di Modenamoremio alla Chiesa di San Carlo in via San Carlo (orario 10-13 / 16-23).

Dalle 20 locali ed esercizi del centro propongono in tante varianti una loro “cena giallo rock”: in via Emilia centro, via Gallucci, piazza XX settembre, Pomposa, Mercato Albinelli, piazzale Torti, via Taglio e via Cesare Battisti.