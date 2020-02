Sfilata e sproloquio, il programma del Giovedì Grasso con la famiglia Pavironica

Il tradizionale giovedì grasso di Modena sarà il 20 febbraio. In arrivo dal paesino immaginario di Bosco di Sotto, le maschere modenesi Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo, cioè la "Famiglia Pavironica", scenderanno alla Stazione di Modena in piazzale Dante alle ore 14.00. Il corteo delle maschere, con tanto di carrozza e cavalli, sfilerà per il centro storico.

Percorso del corteo: Piazza Dante, via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi e corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Tre Febbraio, Piazza Roma, via Farini, via Emilia centro, Largo Porta Bologna, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, corso Duomo, via Emilia centro e via Scudari.

Da qui le maschere geminiane saliranno in Municipio per raggiungere il balcone che si affaccia su piazza Grande.

Ore 16.00 - Sproloquio della Famiglia Pavironica dal balcone del Palazzo Comunale in piazza Grande.

Ore 16.40 - Saluto al Sindaco da parte delle maschere e degli ospiti.

Verso le 17.30 il corteo riparte da via Scudari, prosegue su via Emilia Centro, via Farini, Piazza Roma, per poi entrare in Accademia Militare per saluto al Comandante.

Attenzione viabilità - In occasione della manifestazione la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente o subire rallentamenti per consentire il passaggio del corteo lungo il percorso prestabilito, e sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, in via Tre febbraio, in viale Monte Kosica (lato Nord da via Galvani al civico 26), via Saragozza (lato Est da via Rimembranze a via Mascherella).

La Polizia municipale invita a prestare attenzione alla segnaletica perché i veicoli potranno essere rimossi già nella mattina di giovedì.

Il trasporto pubblico subirà modifiche/sospensioni sul percorso della manifestazione. Verifica le modifiche sul sito www.setaweb.it/mo/