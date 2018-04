Sassuolo, tutte le iniziative per celebrare il 25 Aprile

Prendono il via già Giovedì 19 Aprile, giorno in cui è prevista la consueta la posa ufficiale, alla presenza della Corona alle Scuole caduti per la Libertà e il rinfresco al Circolo Pagliani di Borgo Venezia, le iniziative dedicate al 73° Anniversario della Resistenza e della Liberazione nazionale che culmineranno poi nella giornata di Mercoledì 25 Aprile prossimo, con la tradizionale manifestazione celebrativa, in corteo durante la mattinata e i discorsi in Piazza Garibaldi, tenuti dalle autorità cittadine e dai rappresentanti dell’ANPI.

Sempre Giovedì 19 Aprile, presso la sala Biasin di via Rocca (ore 21.00), si svolgerà, a cura dell’Istituto Storico di Modena, la Conferenza “Dalla notte all’alba della Democrazia”, racconto in Musica e parole sulla Provincia modenese tra Guerra Resistenza e Dopoguerra, tenuto da Stefano Garuti, Francesco Grillenzoni e Giovanni Taurasi.

Di particolare interesse poi l’appuntamento in programma Domenica 22 Aprile con l’iniziativa “Sarà la Legge dell’Avvenir” – Camminata in 8 tappe dall’Antifascismo alla Costituzione. Adattamento per adulti del progetto didattico Dai Margini alla Storia.

Attraverso vicende di vita quotidiana, emergeranno in 8 tappe i momenti fondamentali per la storia italiana e locale tra guerra e ricostruzione. I partecipanti potranno rivivere le storie di chi si è cambiato il cognome per sfuggire alle persecuzioni e di chi, per non morire di freddo, ha tentato di abbattere gli alberi dei viali. Esplorando la città in modo nuovo, incontreranno scuole chiuse agli studenti e aperte ai profughi, porte che si schiudono per accogliere soldati sbandati e ville del centro che diventano ritrovi clandestini. All'arrivo, presso il Circolo Alete Pagliani di Borgo Venezia, sarà approfondito il ruolo del quartiere tra Resistenza e ricostruzione. L'iniziativa prende spunto dal progetto didattico Dai margini alla storia, proponendo però una maggiore complessità e un approfondimento delle vicende di storia locale. La narrazione storica utilizzerà le tecniche della Public History. La partenza è fissata per le ore 16 in piazza Garibaldi e la partecipazione è libera e gratuita. La camminata sarà ripagata da un aperitivo finale offerto dal circolo Arci Alete Pagliani alle ore 18 circa. Narrazioni storiche a cura di Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli.

Un invito esteso anche alla cittadinanza tutta, a partecipare, se ne ha la possibilità, al Corteo commemorativo del 25 Aprile 2018 in programma nella mattinata del 25, per conoscere meglio i principali luoghi della Resistenza a Sassuolo, a partire dal Palazzo Ducale e dal rione Rocca, per proseguire nel piazzale dello stadio comunale dove si è strutturata negli anni, la geografia dei segni commemorativi (lapidi e cippi) dietro ai quali si celano le storie di chi ha combattuto allora per le nostre libertà di oggi.

Il programma si chiuderà poi Giovedì 26 Aprile prossimo, in mattinata, (ore 11.30) con la posa ufficiale, sulla Circonvallazione Sud/est, della Corona al Monumento alla Forza Expedicionaria Brasileira, le cui avanguardie furono le prime a giungere nella nostra città, il 25 Aprile del 1945. Nell’occasione sarà presente all’iniziativa, oltre a Romano Levoni, ex-partigiano, detto “Balilla”, una delegazione militare Brasiliana della stessa Forza Armata.

Questo il programma completo del 25 APRILE 2018

GIOVEDI’ 19 APRILE

Ore 15.00 - SCUOLA CADUTI PER LA LIBERTA’DI BORGO VENEZIA

POSA DELLA CORONA AI CADUTI DI BORGO VENEZIA

Ore 21.00 – Sala Biasin – via Rocca 22

“Come un padre: Don Giuseppe Barbieri e l’Eccidio del Torrazzo”

Racconto con musica e immagini

A cura dell’Unita’ Pastorale Sassuolo Centro

DOMENICA 22 APRILE

Ore 12.30 - CIRCOLO ALETE PAGLIANI

PRANZO DELLA RESISTENZA

Prenotazioni presso il Circolo.

A cura del Circolo Alete Pagliani, Anpi Sassuolo

Ore 16.30 – Piazza GARIBALDI

“SARA’ LA LEGGE DELL’AVVENIR”

Camminta storica in 8 tappe dall’Antfascismo alla Costituzione

A cura del Circolo Alete Pagliani

LUNEDI 23 APRILE

Ore 21.00 Circolo Ottavio Tassi – Via Repubblica

“Una vita da mediano” Pensieri e parole su Ottavio Tassi –Interviene Luca Cuoghi

MERCOLEDI’ 25 APRILE CELEBRAZIONI UFFICIALI

Ore 9.15 - Ritrovo in P.le Della Rosa

SS.Messa presso la Chiesa di San Francesco in Rocca

Ore 10.30

CORTEO COMMEMORATIVO

Corteo nel centro storico cittadino e cerimonia ufficiale in P.za Garibaldi

con le Autorità, le Associazioni d’Arma, Combattentistiche e partigiane

Ore 14.30 - PARCO NORMA BARBOLINI

FESTA DANZANTE

A partire dalle ore 14. 30 – Ingresso libero

Dalle ore 17.00 Gnocco fritto offerto dalle volontarie del Circolo Alete Pagliani

Festa popolare a cura del Circolo Alete Pagliani,

Circolo 1° Maggio, Circolo Ottavio Tassi

GIOVEDI 26 APRILE

POSA DELLA CORONA AL MONUMENTO DI VIA DELLA PACE

VIA CIRCONVALLAZIONE S/E Ore10.45.

Sarà presente L’Ambasciatore Brasiliano in Italia

e la Delegazione Militare Brasiliana

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito

In caso di maltempo, la festa danzante si terrà presso il Circolo Ottavio Tassi, in via Repubblica 32.* Per info: Segreteria del Sindaco 0536/880795.Il programma completo è inoltre disponibile alla consultazione, sul sito internet del Comune: www.comune.sassuolo.mo.it. nella sezione AVVISI.