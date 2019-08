Settembre Formiginese, cinque settimane di iniziative per la 48ª edizione

Sarà il concerto dei Planet Funk in piazza Calcagnini sabato 31 agosto alle 21, a caratterizzare il giorno dell’inaugurazione ufficiale (alle ore 20.30, e a seguire il “warm up” degli Emilia Soul Lovers) della 48ª edizione del Settembre Formiginese, il cui ricco programma di eventi comincia, in un weekend a tutta musica, venerdì 30 con il Truck’n’Food e, alle 21, sempre in piazza, con il rock di Little Taver & his crazy Alligators. Quindi si entrerà nel vivo di cinque settimane con numerose iniziative organizzate grazie alle associazioni di volontariato e sportive, ai commercianti, alle parrocchie.

Tante le novità, ma anche diverse gradite conferme, come gli appuntamenti di Idea, la “festa del pensiero” che, ancora una volta, porterà sabato 7 e domenica 8 al Castello ospiti di rilievo a parlare dei temi più caldi dell’attualità, da David Parenzo a Lella Costa, preceduta dal ricordo di Fabrizio De Andrè con Dori Ghezzi, nella stessa giornata in cui alla sera alle 21 in piazza Calcagnini suoneranno i Damadorè, in omaggio allo storico tour del cantautore genovese con la Premiata Forneria Marconi del 1978/79. Seconda edizione anche della rassegna “Gente di Sport”, che il 15 settembre vedrà nel suo primo evento del 2019 una serata dedicata ai protagonisti delle discipline paralimpiche.

Un Settembre dove i formiginesi non saranno chiamati ad essere solo spettatori, ma a partecipare in prima persona, come per gli appuntamenti di plogging, nuova tipologia di attività fisica che coniuga sport e ambiente, nell’ambito dei progetti di Formigine Extrapulita. A fare la differenza, ancora una volta, saranno comunque le persone, il vero valore aggiunto di ogni comunità, come i giovani che anche quest’anno verranno premiati con le borse di studio intitolate a Fosco Mariani”, o come i tanti formiginesi che decidono, ogni anno, di dedicare un po’ del loro tempo alla collettività, come ha fatto per tutta la vita Aurora Fornaciari, indimenticata figura di medico e volontaria formiginese cui verrà intitolata una via domenica 29 settembre.

Nello stesso fine settimana torna anche “Irlanda in Festa”, musica e gastronomia nel segno del gemellaggio con Kilkenny. In programma anche tanti eventi nelle frazioni, come il Beer Bertola, a Casinalbo da venerdì 20 a domenica 22 settembre, a cura di Le Palafitte 2.0, o appuntamenti capaci di parlare di lavoro guardando al futuro e all’innovazione, come “Aziende in città” e “Aziende a scuola”.