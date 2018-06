Youth Festival 2018, la settima edizione fra concerti, divertimento e street food

E' arrivata la settima edizione dello Youth Festival, l'appuntamento per antonomasia dell'estate "giovane" di Sassuolo. Grandi ospiti di fama nazionale ed internazionale si esibiranno per tutta la settimana sul grande Palco allestito al centro del Parco Ducale. Tutto ad ingresso rigorosamente gratuito.

Per tutta la settimana a partire dalle 18: Youth's Bar esterno operativo al 100% (3 punti Bar) e Opening Dj-Set con Happy Hour. Dalle 19 in poi per tutte le serate del Festival sarà possibile cenare presso i food trucks provenienti da tutta Italia, per poter gustare le tipicità delle diverse regioni del belpaese. Previsti anche tornei di calcetto saponato e volley splash.

Martedì 26 giugno serata inaugurale con la comicità di paolo Migone, alle ore 21.30.

Mercoledì 27 giugno sarà la volta della sfida musicale dello Youth Factor: a contendersi il titolo delle band raranno quattro gruppi: Screamers, Big Brothers, Mo Est e Pawns.

Paolo Noise sarà sul palco, direttamente dallo Zoo di 105, giovedì 28 giugno dalle ore 21

Venerdì 29 giugno dalle 18 alle 21 djset con i Projectpeople. Dalle 22:30 tocca a Smnrch e a Nicola Schenetti.

Sabato 30 giugno alle 22.30 il concerto dei Gemelli Diversi, storico gruppo della scena italiana.

Domenica 1 Luglio concerto dei Luxory Tobacco Lounge durante l'aperitivo. A seguire spettacolo di improvvisazione teatrale da parte degli Ottomani.