Cinema, ambiente e laboratorio di danza africana: torna "Vivi il Parco XXII Aprile"

Per il 26° anno consecutivo, le associazioni e le scuole del quartiere Crocetta, hanno ricostituito il comitato tecnico denominato VIVI IL PARCO XXII APRILE, che si configura come organismo aperto con lo scopo di elaborare e gestire un progetto di animazione del parco XXII Aprile con attività culturali , sportive e artistiche, rivolte a tutta la cittadinanza per mantenere e migliorare la vivibilità della zona, conferendo ai cittadini protagonismo e sicurezza sul nostro territorio.

Nell'edizione 2020 Vivi il parco XXII Aprile si presenta in veste rinnovata inserendo nuove iniziative e nuove collaborazioni con realtà giovani e dinamiche che si sono affacciate da poco al quartiere crocetta, accogliendo,così, la volontà di quest' ultime di partecipare attivamente alla vita aggregativa e culturale del quartiere. L'intenzione, infatti, è quella di garantire l' abituale presenza con la programmazione estiva, inserendo qualche novità atta a coinvolgere una fetta più ampia di spettatori e cittadini in iniziative che, da un lato,aumentino la consapevolezza degli abitanti per poter vivere al meglio il quartiere attraverso la sensibilizzazione sui temi di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale nel contesto di un generale miglioramento del parco XXII Aprile e del quartiere Crocetta e, dall'altro, creino momenti di aggregazione positiva per famiglie e bambini che risiedono nel quartiere, con l’idea di popolare il parco nelle ore serali e notturne. Il programma prevede l'abituale corso di danze africane a cura di Alchemia, un concerto, il cinema estivo a cura di Happen - Aliante Cooperativa Sociale ed un ciclo di conferenze sui temi di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana in partnership con il gruppo G124 Renzo Piano, Legambiente e i loro ospiti, coprendo un calendario che va da luglio ad agosto.

LABORATORIO DI DANZA AFRICANA LUNEDI' 6-13.20.27 LUGLIO-ORARIO 20,30-21,30 - Evento a cura di Alchemia asd e aps Quattro lezioni di danza africana accompagnate da 4/5 percussionisti che suoneranno dal vivo. Seguendo le misure di contenimento adottate per contrastare I'epidemia COVID 19 le lezioni saranno aperte ad un massimo di 25 persone disposte in 5 file di 5 persone ciascuna ad una distanza di 2 metri I'uno dall'altro. Ognuno avrà un segnaposto (es tappetino yoga) che indicherà la poslzione in cui stare. Per poter partecipare sarà necessario prenotare la lezione mandando un e-mail all'insegnante all'indirizzo monicamiglioli@yahoo.it

CINEMA ESTIVO NEL PARCO - ore 21,30 Piccola rassegna cinematografica. A cura di Happen - Aliante Cooperativa Sociale 9 Luglio Le follie dell'imperatore 16 Luglio Le avventure acquatiche di Steve Zissous 23 Luglio La pazza gioia 30 Luglio Pride Info: Alex - 3387924557

CICLO DI CONFERENZE, ALLESTIMENTO FOTOGRAFICO, VISITA ALLA FATTORIA "ACCANTO", SKART - Evento a cura di Modena Sobborghi in collaborazione con G124 Renzo Piano, SOS4Life, Legambiente, Fattoria Accanto, Rock And Ride Village Ciclo di conferenze sui temi di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, con focus sul Parco XXII Aprile. Gli incontri saranno svolti in partnership con il gruppo G124 Renzo Piano, Legambiente e i loro ospiti. Graffiti presso il bar Arcobaleno, pittura di vinili, visita presso la fattoria “Accanto” - Giovedì 9 Luglio, ore 19.00 (prima del cinema estivo): G124 Renzo Piano: "Il rammendo delle periferie" + Legambiente "Rigenerazione urbana" - Domenica 12 Luglio: visita alla Fattoria didattica ”Accanto” con mini introduzione al parco + SKART + Graffiti al bar arcobaleno - Giovedì 23 Luglio, ore 19.00 (prima del cinema estivo): G124 Renzo Piano: "Il rammendo delle periferie" con ospite – Domenica 30 Agosto ore 18,00 G124 Renzo Piano: "Il progetto al parco XXII Aprile” Info: mosobborghi@gmail.com - Alessandro: 346 9516654 - Elena: 334 1829661

CONCERTO: SUCCESSI DI MUSICA ITALIANA ESEGUITI DAL VIVO - 26 Agosto dalle ore 21 alle 23,30 Evento a cura di RADC Rinnovata agenzia di città. Band dal vivo Rinnovata agenzia di città Il gruppo musicale Rinnovata Agenzia di Città (RAdC) nasce nei primi anni‘70. Rimase attivo per un decennio circa, portando la propria musica nei locali da ballo emiliani. Recentemente, grazie anche ai rapporti di amicizia sempre mantenuti la band si è riunita ritrovando lo spirito di un di un tempo e oggi si ripropone, come Associazione Culturale, per esibizioni dal vivo con un programma di successi italiana.