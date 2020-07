Laboratori e giochi per bambini, prolungato a Fiorano il progetto "Ludoteca estate"

Sono state tante le richieste di iscrizione alle attività per bambini, programmate nei pomeriggi di giugno e luglio al Bla, che la ludoteca comunale di Fiorano Modenese ha deciso di prolungare il progetto ‘Ludoteca estate’ anche alla prossima settimana.

Martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio proseguiranno gli incontri gratuiti nel giardino adiacente al BLA , dalle 15.30 alle 17.30, aperti ai bambini dai 6 agli 11 anni. Ogni incontro, gestito dalle educatrici, prevede un laboratorio creativo e giochi divertenti. Si fa anche merenda insieme: ognuno porta da casa ciò che vuole mangiare. Tutte le attività si svolgono nel rispetto della normativa anticovid.

Per informazioni contattare la mail ludoteca@fiorano.it o al numero 0536 833414. Per iscriversi è necessario presentarsi martedì 21 luglio in ludoteca tra le 15 e le 15.30 per compilare alcuni moduli. Ci sono ancora posti disponibili.