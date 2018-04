"Pronti per l’avventura?", gioco per bambini e famiglie al Museo della Figurina

Pronti per l’avventura? Gioco per bambini e famiglie Gioco per bambini e famiglie a cura di Elena Bergonzini Sabato 21 aprile 2018, ore 15.30 Museo della Figurina Palazzo Santa Margherita Al Museo della Figurina è di scena un grande gioco condotto da Elena Bergonzini a cui prendere parte per scoprire i personaggi e le storie raccontate dalle figurine del World Masterpiece Theater e dai più celebri romanzi per ragazzi. Un percorso che si snoda tra sorprese e imprevisti. Non è necessaria la prenotazione.