A Mirandola la Prosopopea di Ludovico Pico

Terminata la ricca settimana musicale dal 22 al 29 aprile, che ha compreso un'esclusiva mostra su Mario del Monaco, l'associazione culturale “Amici della Musica” di Mirandola continua sulla via degli elementi inediti con la prima assoluta della Prosopopea di Ludovico Pico, che si terrà domenica 3 giugno presso l'aula magna Montalcini a Mirandola a partire dalle ore 17 ed è concepita come anticipazione del prossimo Memoria Festival. Musicata dal compositore mirandolese Andrea Secchi su testo di Baldassarre Castiglione e su commissione del 2017 degli “Amici della Musica”, si presenta come una massima novità musicale proposta dall'associazione in collaborazione con il Centro internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”.

«A essere messa in musica – spiega il direttore dell’associazione Lucio Carpani – è la leggenda del fantasma di Ludovico Pico apparso sulle mura di Mirandola l’istante prima che le macchine da guerra dell’assediante papa Giulio II muovessero verso la cittadina, scagliando sul pontefice il suo tremendo ammonimento. La musica composta da Andrea Secchi è eccezionale e coinvolgente, con passaggi del pianoforte di grandissima intensità emotiva che andranno ad accompagnare e a fondersi con la narrazione dell’attore. Non da meno il lavoro della pittrice Leila Bergamini, che ha immortalato la storia in una serie di acquerelli che verranno proiettati sullo sfondo durante l’esecuzione».

Nel corso di questo grande evento, sottotitolato “musica, storia e misticismo”, un'estensione ulteriore al programma sarà dato dall'interpretazione di arie di Giuseppe Verdi tratte dalle opere “Don Carlo”, “Macbeth”, “Attila” ed “Ernani”, di Arrigo Boito da “Mefistofele”, in occasione del 150° anniversario della sua prima al Teatro alla Scala, passando per “Norma” di Vincenzo Bellini. Sul palco Alessandro Tampieri sarà la voce recitante della Prosopopea accompagnato al pianoforte dal maestro Lucio Carpani. Si uniranno il tenore Simone Mugnaini e il basso Giuseppe Enrico Iori insieme alla sezione strumentale dei cornisti Maurizio Cavallini, Benedetto Dallaglio, Emiliano Frondi e Alessandro Marino. Non mancheranno il coro “Città di Mirandola” e la corale “G. Rossini” da Modena diretti da Luca Saltini. Daniele Rubboli sarà alla conduzione dello speciale concerto che vedrà l'intervento di Renata Bertoli, traduttrice dal latino del testo di Baldassarre Castiglione.

La biglietteria dell’aula magna sarà aperta domenica 3 giugno, a partire dalla mezz’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Per informazioni telefonare al 327/8109081 (cellulare sede associazione, disponibile in orari d'ufficio) o inviare una e-mail all'indirizzo info@amicidellamusicamirandola.it.