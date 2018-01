Protagonista il mandolino, concerto di Radim Zenkl

Nuovo appuntamento di Protagonista il Mandolino rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, proiezioni di film, conferenze, esposizioni di quadri e di strumenti musicali, concorso internazionale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense" in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "O.Vecchi - A.Tonelli" di Modena e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena.

La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Il cartellone di questa edizione, dedicata ai virtuosi del mandolino del mondo, presenta per questo concerto di sabato 13 gennaio ore 18:00 presso l'Auditorium della Corale Rossini, via Livio Borri 30 Modena – ingresso libero – il solista ceco, naturalizzato americano, Radim Zenkl.