"Una provvisoria diserzione" di Chiara Zucchellini alla libreria Ubik

Venerdì 8 novembre, alle ore 18.15 , la libreria UBIK di Modena (via dei tintori 22), apre il ciclo di incontri "Scrittura femminile di casa nostra tra Emilia e Toscana" con la presentazione del romanzo Una provvisoria diserzione di Chiara Zucchellini, uno dei dieci vincitori dell'ottava edizione del Torneo letterario IoScrittore del Gru ppo editoriale Mauri Spagnol. Dialoga con l'autrice Sandra Tassi.

Chiara Zucchellini è nata a Modena nel 1985, si è laureata in Storia dell'Arte a Pisa e lavora come copywriter. Nel 2011 il suo racconto Il cliente abituale è stato fra i vincitori del concorso 11 Racconti per il Numero Undici, pubblicato nell’omonima raccolta da Edizioni ETS. Per la Fondazione Collegio San Carlo di Modena ha curato la mostra Il Portico del Collegio -Una città in vetrina (2014). Nel 2018 ha vinto il primo premio del concorso artistico-letterario Riflesso, promosso da MdS Editore, con il racconto Il mio gemello è più giovane di me. Con MdS, sta lavorando attualmente a una pubblicazione per ragazzi.