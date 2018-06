Alla Fiera di Soliera il recital comico di Pucci

In questo periodo è ospite fisso del programma “Balalaika - Dalla Russia col pallone” su Canale 5, ma per sabato 23 giugno Pucci farà un'eccezione. Perché il comico e attore milanese, di inattaccabile fede interista, approderà a Soliera per presentare il suo “Pucci in Recital” alle 21.30, in piazza Lusvardi, nell'ambito della 165ª Fiera di San Giovanni.

Pucci è pronto a scatenare un turbinio di risate con gag a ripetizione e monologhi inediti sull'onda lunga dei fortunati "C'è solo da ridere", che ha travolto d'energia e risate i teatri, o "101% Pucci", one man show in onda su Italia1 che lo ha consacrato anche sul piccolo schermo.

Chi è Andrea Baccan? Nato a Milano nel 1965 dove vive tutt’oggi, Pucci è cabarettista e monologhista, attento osservatore della quotidianità. Ama dialogare e scontrarsi con il pubblico, improvvisando situazioni grottesche. Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico, dato che le storie si basano sull'interpretazione in chiave comica di verità attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità. Spesso rievoca grotteschi episodi dell'adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. Nel 2016 debutta con il suo programma su Italia1 in prima serata “101% Pucci” dove ottiene il suo maggiore successo. Il suo recital estivo ha la regia di Dino Pecorella.