Prima italiana al Comunale, Eleonara Abbagnato protagonista di "Puccini"

Eleonora Abbagnato sarà al Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" di Modena mercoledì 4 e giovedì 5 aprile 2018 alle 21 protagonista di Puccini, atteso spettacolo presentato in prima italiana grazie a una coproduzione italo francese fra Daniele Cipriani Entertainment e la compagnia di Julien Lestel, che firma la coreografia. Il balletto vedrà la partecipazione, il giorno 4, di Michele Satriano, solista del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, e il giorno 5 di Sebastian Melo Taveira, conosciuto per la sua partecipazione alla trasmissione “Amici” di Maria de Filippi. Divisi fra Italia e Francia gli altri interpreti, ovvero Giorgia Calenda, Giacomo Castellana, Claudio Cocino, Virginia Giovanetti, Federica Maine, Flavia Morgante, Alessio Rezza e Arianna Tiberi, Gaël Alamargot, Julie Asi, Florent Cazeneuve, Matisse Coelho-Mandes, Ivan Julliard, Zélie Jourdan, Roxane Katrun, Marco Vesprini, Mara Whittington.

Il balletto, con costumi di Patrick Murru e luci di Lo-Ammy Vaimatapako, è un lavoro basato su alcune delle più celebri opere di Puccini, concepito attraversando le vicende in maniera non aneddotica ma simbolica e dando enfasi all'essenza espressiva delle sue melodie e alle passioni di memorabili eroine -Tosca e Suor Angelica, Mimì e Manon. Archetipi femminili che appartengono ormai, insieme alla musica, alla memoria collettiva, trasfigurati qui dalla forza del gesto cui l'Abbagnato offre la sua carismatica qualità di interprete. “In questo lavoro – dice Lestel- ho cercato un equilibrio tra emozione, grazia e modernità e avevo bisogno di artisti come Eleonora, potente vettore di emozioni. Lei si fa 'abitare' da ciò che fa e l'emozione che trasmette diventa tangibile.”

Danseuse Étoile del Ballet de l’Opéra National de Paris, direttrice dal 2015 del Balletto del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato ha iniziato a studiare danza classica all’età di quattro anni in Italia, frequentando in seguito la scuola di Marika Besobrasova a Monte Carlo. Scelta da Roland Petit per essere “Aurora bambina” nella sua versione de La bella addormentata nel bosco, ha proseguito la sua formazione al Centro di Danza Rosella Hightower a Cannes ed è entrata l’anno seguente alla scuola di Danza dell’Opéra di Parigi. Scritturata nel balletto dell’Opéra di Parigi nel 1996 ha partecipato a numerosi spettacoli del repertorio classico e di quello contemporaneo, da George Balanchine a Rudolf Nureyev, Roland Petit e Pina Bausch.

Il suo talento ha travalicato il mondo della danza per approdare al cinema e alla televisione e, da lì, al grande pubblico. Appare in diversi spettacoli televisivi e debutta sul grande schermo nel 2008 con il film Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone. Nel 2009 Paolo Bonolis la invita a Sanremo per affiancarlo nella conduzione del Festival. Nel 2008 vince il premio Danza&Danza come migliore interprete e l’anno seguente Vasco Rossi la sceglie come interprete del suo video Ad ogni costo, che diventa in poche settimane un cult. La Abbagnato affronta anche l’esperienza teatrale, diretta da Maurizio Scaparro, nello spettacolo Polvere di Baghdad dove recita e balla. Nel novembre 2009 la Rizzoli presenta la sua autobiografia. Nel 2010 riceve dal Presidente Nicholas Sarkozy il prestigioso riconoscimento di “Chevalier dans l’ordre National du mérite” per i meriti acquisiti all’Opéra di Parigi. Il 27 marzo 2013, dopo aver danzato Carmen di Roland Petit. viene nominata étoile, prima italiana a raggiungere questo traguardo all’Opéra di Parigi. Regolarmente invitata a danzare all’estero, si è esibita in Italia, Giappone, Germania, Austria, Svizzera, Russia, Stati Uniti e Canada.