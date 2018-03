We Love Laghetti: un pomeriggio per pulire le sponde dei laghi Curiel

Si rinnova anche quest'anno l'iniziativa “We Love Laghetti”, un pomeriggio aperto a tutti per prendersi cura dei Laghi Curiel con le associazioni che fanno parte del “Progetto Laghi” del Comune di Campogalliano, unite in una collaborazione di pulizia e cura del sponde.

Sabato 10 marzo, alle ore 14.30, ci si ritroverà presso la sede della Canottieri Mutina ASD, in via Albone 31. Quindi, articolati in squadre e animati da senso di responsabilità e rispetto dell’ambiente, i volontari si prenderanno cura degli spazi comuni di quella che è una riserva naturale fondamentale per il territorio provinciale di Modena.