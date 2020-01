“Punta su di te” a Sassuolo l’incontro sulla prevenzione delle dipendenze

“Punta su di Te” è l’incontro a tema prevenzione delle dipendenze dal titolo “I fattori di rischio, le problematiche ed i disturbi correlati al consumo di sostanze legali e illegali” che si terrà giovedì 30 gennaio dalle 20:30 presso la sede di CRI Sassuolo, in Via XXVIII Settembre 94, per informare sulle dipendenze, in collaborazione con il SERT di Sassuolo.

Le Relatrici dell’evento saranno la D.ssa Daria Brovia (Medico tossicologo AUSL Modena – Servizio Dipendenze Patologiche Sassuolo) e la D.ssa Giorgia Pifferi (Psicologa-psicoterapeuta, AUSL Modena Servizio Dipendenze patologiche Sassuolo).

L’evento sarà gratuito, aperto a tutta la popolazione ed ai volontari.

Negli ultimi anni Croce Rossa Italiana sta compiendo numerosi sforzi per affrontare il problema delle dipendenze, non solo da sostanze ma anche di tipo comportamentale come un eccessivo utilizzo di Internet, Social Network, gioco d'azzardo patologico. Tale fenomeno spesso trova terreno fertile tra i giovani, maggiormente sensibili agli stimoli provenienti dal mondo che li circonda. Con la nostra azione cerchiamo di mitigare le cattive abitudini che potrebbero sfociare nelle dipendenze, sensibilizzando la comunità nella quale è inserito a supportare il giovane, senza pregiudizi, e indirizzarlo presso i centri territoriali più idonei. Parallelamente, è necessario prevenire il fenomeno attraverso incontri di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione; gli stessi sono finalizzati a rendere i giovani testimoni di uno stile di vita sano, sfruttandone così l'effetto moltiplicatore all'interno della comunità in cui viviamo.