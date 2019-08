Grandezze & Meraviglie 2019, a Monteombraro il Pyrigon Ensemble

Mercoledì 28 agosto a Montombraro di Zocca l’anteprima montana del Festival Grandezze & Meraviglie 2019. Alle ore 21 nella Chiesa del Ss.mo Salvatore, il Pyrigon ensemble presenta il concerto a ingresso libero: “Ad Astra”, dedicato a musica vocale e a musica strumentale del Seicento, con un trio di musiciste specializzate: la soprano Caterina Chiarcos, Margherita Burattini, arpa barocca, Iris Fistarollo, viola da gamba. Il concerto è dedicato alle “Acclamationi divote” di Giovanni Legrenzi (pubblicate a Bologna presso Giacomo Monti nel 1670).

Il musicista bergamasco operò in territorio ferrarese e veneziano, con frequenti contatti con Bologna (San Petronio), la corte di Modena e Milano (Duomo), e paesi stranieri. I brani sono dedicati all’“Illustrissima Signora D. Antonia Francesca Clerici, Monaca nel Monastero di Santa Redegonda in Milano”, all’epoca celebre come cantante solista alla messa vespertina. I brani strumentali che intervallano i mottetti in programma, sono di grandi autori come Frescobaldi, Mayone, Trabaci, ed erano diffusi negli ambienti conventuali, e venivano inseriti all’interno delle celebrazioni liturgiche laddove gli strumenti musicali accompagnavano i gesti del celebrante diventando parte integrante della solennità del rito.

Le tre musiciste sono dei giovani talenti formatisi presso il prestigioso Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, uno dei migliori a livello europeo e fregiato di docenti di livello internazionale, nasce per il perfezionamento della prassi esecutiva attraverso strumenti d'epoca rinascimentali, barocchi e classici.

Alle 20.45 Licia Beggi Miani presenterà alcune nuovi risultati della ricerca storico artistica sulla Chiesa, mentre al termine verrà offerto un rinfresco ai partecipanti a cura dalla Pro Loco.