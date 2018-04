A Camposanto un weekend fra i nuovi murales di Quadricromie

Si svolgerà nel weekend del 5 e 6 maggio l'ottava edizione di Quadricromie, organizzata dall'associazione Fermata 23 in coprogettazione con Social Point Modena, realtà che si occupa di progetti legati alle tematiche della salute mentale.

Nel corso delle due giornate, sarà realizzato un nuovo murales, ideato dal writer Psikoplanet insieme agli allievi di Aspettando Quadricromie - Corso di Writing e Street Art, con la collaborazione di Collettivo FX. Il corso, che ha visto la partecipazione di più di venti iscritti, di età comprese tra gli 11 e i 50 anni, si è svolto nel mese di aprile presso i locali dell'Associazione Fermata 23.

L'opera sarà dipinta sulla parete posteriore della sala polivalente Ariston, che si affaccia sul Parco del Partigiano.

Domenica 6 maggio, alle ore 17:00, si svolgerà il primo tour dei murales di Camposanto con ritrovo presso Fermata 23 in via Marconi 37. Il tour, della durata di circa 45 minuti, è gratuito e aperto a tutti e ha lo scopo di mostrare come l'arte fornisca un valore aggiunto al territorio, offrendo spunti turistici e contribuendo alla trasformazione degli spazi in cui viviamo. Tematica, quest'ultima, al centro della riflessione di uno dei partner di Fermata 23 in questa edizione, il gruppo Khôra Laboratory, giovane realtà impegnata nell'ambito della rigenerazione urbana.

Il tour sarà seguito da un aperitivo inaugurale alle ore 18:00, presso il Parco del partigiano. Info e prenotazione tour: 349 4260362

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram #veritasuimuri e gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell'Amministrazione Comunale Camposanto (MO), nonché del supporto di numerosi sponsor locali.