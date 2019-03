"Qualcosa è rimasto. Nel fervore del ’68 illusione e tormento nella storia di un gruppo di amici", Mauro Cortelloni presenta a Carpi il suo nuovo libro

Sabato 9 marzo alle ore 18.00 alla Libreria Mondadori di Piazza dei Martiri a Carpi, in occasione di uno degli incontri del ciclo "Ne Vale La Pena", Mauro Cortelloni presenta il suo nuovo libro "Qualcosa è rimasto - Nel fervore del ’68 illusione e tormento nella storia di un gruppo di amici". Dialoga con l'autore Pierluigi Senatore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

È il 1962, un ragazzino di dieci anni ha appena sostenuto l’esame di quinta elementare. Tutto lascia supporre che la sua vita, come quella di suo padre e di suo nonno, si svolgerà tra i campi e la stalla in un piccolo paese delle montagne italiane. Inaspettate vicende lo portano poi a trasferirsi in città entrando in contatto con l’effervescenza dei movimenti studenteschi del 1968. Assieme ai suoi amici viene trascinato dagli eventi in un’avventura che, attraverso contraddizioni e conflitti sociali tipici di quel periodo, si conclude in una Parigi che sconta una sorta di restaurazione post maggio sessantotto. Si intravede in questa storia l’adolescenza imporsi come categoria sociale, mutando per sempre il rapporto col mondo adulto.

Ne Vale La Pena è un ciclo di incontri promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con BPER Forum Eventi, Radio Bruno e Libreria Mondadori di Carpi con la direzione artistica di Pierluigi Senatore.