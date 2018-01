Cesare Leonardi ai Giardini ducali, utimo appuntamento con le visite guidate

Domenica 14 gennaio, con ritrovo e partenza alle 11 dalla Palazzina dei Giardini Ducali in corso Canalgrande, si svolge il quarto e ultimo appuntamento con il calendario di visite guidate, gratuite e senza necessità di prenotazione, organizzate in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Modena nell'ambito di “Cesare Leonardi. L'Architettura della Vita”, a cura di Andrea Cavani e Giulio Orsini.

La mostra, prodotta dalla Galleria Civica di Modena con l'Archivio Architetto Cesare Leonardi e allestita a Palazzo S. Margherita in corso Canalgrande 103 e alla Palazzina, dove ha avuto fino al 31 dicembre complessivamente circa 20mila visitatori, è stata prorogata fino a domenica 18 febbraio (invece che il 4 febbraio).

Sempre domenica 14 gennaio, ma al pomeriggio alle 15.30 per bambini e bambine, nell’ambito della retrospettiva di Leonardi è in programma una attività didattico creativa al laboratorio “Civetta” della Civica., con ancora pochi posti disponibili su prenotazione (tel. 059 2032919 in orario di mostra da mercoledì a venerdì 10.30-13; 15-19; sabato, domenica e festivi 10.30-19) e a pagamento, 5 euro per ciascun bambino o 7 per due, con la formula "Porta un amico", valida anche per un fratello.

Domenica è in programma “Alla ricerca di forme nuove", un laboratorio di progettazione e costruzione per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni che, dopo aver osservato le opere di design di Leonardi esposte, potranno ideare e progettare nuovi oggetti e realizzare prototipi con legno e altri materiali.

Si visita gratuitamente fino a domenica 18 febbraio nelle due sedi di Palazzina dei Giardini e Palazzo Santa Margherita da mercoledì a venerdì 10.30-13; 15-19; sabato, domenica e festivi 10.30-19; lunedì e martedì chiuso.

Galleria Civica di Modena fa parte - insieme a Museo della Figurina e Fondazione Fotografia Modena - di Fondazione Modena Arti Visive, istituzione diretta da Diana Baldon e dedicata alla presentazione e alla promozione dell'arte e delle culture visive contemporanee.