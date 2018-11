"Quasi niente" di Deflorian e Tagliarini al Teatro delle Passioni

Dal 27 novembre al 2 dicembre il palco del Teatro delle Passioni di Modena ospita Quasi niente, l’ultimo lavoro di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, coprodotto da A.D., Teatro di Roma, Teatro Metastasio di Prato e Emilia Romagna Teatro Fondazione. Attraverso spettacoli come Reality, Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni e Il cielo non è un fondale, da qualche anno il duo Deflorian-Tagliarini sta indagando il nostro stare al mondo, le nostre solitudini, il rapporto che abbiamo con la realtà e l’emarginazione sociale. In quest’ultimo lavoro oggetto di partenza è Il deserto rosso, prima opera a colori del 1964 di Michelangelo Antonioni che vede in scena una straordinaria Monica Vitti nei panni di Giuliana, moglie e madre.

«La nostra scelta – affermano Daria Deflorian e Antonio Tagliarini – è quella di essere in cinque in scena, tre donne e due uomini. Prima di tutto per evitare il triangolo borghese, moglie-marito-amante, per avere la possibilità di lavorare liberamente attorno alla figura di Giuliana e infine per rispondere alla tensione anti-realistica del film. Infatti, se questa opera ci ha colpito è anche perché il film non è la sua trama, e questo ci corrisponde. Da sempre, nei nostri lavori, siamo attratti da figure marginali, dimesse (quelle lucciole fisiche e di pensiero così ben descritte da Georges Didi-Huberman), da sempre ci descriviamo nelle loro cadute e fallimenti. Figure apparentemente lontane dal cinema di Antonioni e dalle sue ambientazioni medio borghesi. In realtà, Giuliana fa pienamente parte di questa galleria di persone storte, riuscite a metà. È una “selvatica vestita elegante”, a suo modo una Kaspar Hauser. C’è qualcosa in lei che ci parla di una ricerca di verità che spesso, nella nostra sempre “maggiore” capacità di stare al mondo, abbiamo perso. Ci siamo adattati. Accomodati, abbiamo azzittito domande come quelle che lei si pone: “Ma cosa vogliono che faccia con i miei occhi? Cosa devo guardare?”. Il nostro vuole essere un lavoro non solo sul disagio, la fragilità, sulle crepe, ma anche sulla fanciullezza di una donna che il mondo non sembra più interessato ad ascoltare».

Conversando di teatro: sabato 1 dicembre al termine dello spettacolo presso il Teatro delle Passioni, la compagnia incontra il pubblico.

Ingresso libero. In collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi.

QUASI NIENTE

un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

liberamente ispirato al film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni

con Francesca Cuttica, Daria Deflorian, Monica Piseddu, Benno Steinegger, Antonio Tagliarini

