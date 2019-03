XXX Edizione di "Quatar pass par al Caves", torna a Cavezzo la camminata non competitiva

La trentesima edizione di "Quatar pass par al Caves", camminata non competitiva organizzata da Pico Runners in collaborazione con il Comune di Cavezzo, avrà luogo sabato 16 marzo con ritrovo alle ore 14.30 presso il polo scolastico di via 1 Maggio.

La partenza per camminatori e nordic walking è prevista alle ore 15.15, mentre per gli adulti è fissata alle 15.30 e per i bambini alle 15.40. Le iscrizioni potranno essere effettuate il giorno stesso della manifestazione fino al momento della partenza. Si accettano iscrizioni di gruppi mandando una e-mail a picorunnersmirandola@gmail.com oppure telefonando al 349/6605007 od al 335/7503713.

Il tempo massimo di gara sarà di due ore e sono previsti ristori lungo il percorso ed all'arrivo. La camminata si svolgerà in qualunque condizione atmosferica ed i partecipanti devono essere in possesso del certificato d'idoneità all'attività sportiva.