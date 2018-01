Quattro assemblee pubbliche per “Ataldegmè”: a Soliera, Limidi, Appalto e Sozzigalli

Giovedì 18 gennaio, alle 20.30, l'Hotel Marchi di via Modena Carpi 81, nella frazione di Appalto di Soliera, ospita il primo di una serie di assemblee pubbliche di presentazione della 3ª edizione di “Ataldegmè. Partecipo per Soliera”, la raccolta fondi civica che vede protagonisti direttamente i cittadini già nella fase di ideazione dei progetti da proporre alla comunità per la sua realizzazione. Dopo l'Appalto, lunedì 22 gennaio, alle 21, l'incontro si terrà presso la sala consiliare del Castello Campori di Soliera, mentre mercoledì 24 gennaio alle 20.30 ci si sposterà al Centro Civico di Sozzigalli (via Carpi Ravarino 1986). Infine giovedì 25 gennaio l'appuntamento sarà per le 20.30 a Limidi, presso il Centro civico Pederzoli di via Papotti 18.

Le regole per partecipare sono sostanzialmente le stesse delle due precedenti edizioni. Entro sabato 10 febbraio 2018 i solieresi potranno presentare progetti relativi a tre ambiti: a) rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione urbana; b) attività di coesione sociale; c) attività di sostegno ai giovani e promozione della cultura. Dopo una fase partecipativa di confronto pubblico e una di validazione tecnica e finanziaria da parte degli uffici competenti, che ne confermeranno la fattibilità e il budget, saranno così selezionati quattro progetti, uno per frazione/quartiere (Soliera centro, Limidi, Sozzigalli-Secchia, Appalto). I progetti votati dai cittadini e che il Comune si impegna a cofinanziare verranno quindi avviati al percorso di raccolta fondi civica, tramite una piattaforma specializzata, sulla quale i cittadini possono far convergere donazioni di qualsiasi importo. A loro volta i proponenti si impegneranno in attività di comunicazione e promozione per sollecitare chi ritiene il progetto interessante a sostenere il progetto, tramite cene, giochi, feste di vicinato, etc.

Il massimo costo previsto per ogni progetto è di 25.000 euro. Il Comune cofinanzia fino a un massimo di 20.000 euro a progetto con percentuali crescenti al crescere del valore complessivo del progetto.