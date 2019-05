"Quel gran genio del mio amico", due appuntamenti per ricordare Edmondo Berselli

In maggio due appuntamenti di prestigio e con ospiti d’eccezione nell’ambito del ciclo “Quel gran genio del mio amico. Edmondo Berselli: letture e divagazioni”, che si terranno a partecipazione libera, di sabato alle 17.30 nella chiesa del Collegio San Carlo, in via San Carlo a Modena.

Sabato 11 maggio “Note con riserva. Musica, canzoni e cantanti” con Riccardo Bocca ed Ernesto Assante. Sabato 25 maggio, invece, “Sapori con riserva” con Alberto Bertoni e Licia Granello. Sono i titoli dei due appuntamenti nel programma 2019 di “Quel gran genio del mio amico”, iniziative nel nome e nel segno di Edmondo Berselli, intellettuale, giornalista e scrittore modenese morto nell’aprile 2010.

Titoli presi a prestito dai due e-book editi dall’Associazione Amici di Edmondo Berselli in collaborazione con la casa editrice digitale del Comune di Modena “Il Dondolo”, diretta da Beppe Cottafavi. Si tratta di due piccole antologie-florilegio di scritti, testi e articoli di Berselli, a cura di Gabriele Maestri, dedicati in un caso alla musica e nell’altro a cibo e cucina, che verranno presentati nei due incontri.

Le iniziative sono state illustrate da Marzia Barbieri Berselli, moglie di Edmondo e presidente dell’associazione Amici di Edmondo Berselli; da Giuliano Albarani, presidente della Fondazione San Carlo; da Beppe Cottafavi, direttore del Dondolo, e da Eugenio Tangerini, responsabile delle Relazioni esterne di BPER Banca nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Fondazione Collegio San Carlo questa mattina, lunedì 6 maggio.

Ancora una volta l’impegno degli organizzatori è volto a valorizzare l’ingente patrimonio culturale dell’intellettuale modenese. “Siamo giunti quasi in dirittura d’arrivo nell’archiviazione degli articoli che Berselli ha scritto per le testate per cui ha lavorato. Da qui è scaturita l’idea di attingere a questo mare magnum di scritti e operare una selezione ragionata per temi ‘berselliani’. Il passo verso una collana digitale è stato immediato. Sui vari argomenti che proporremo vorremmo portare un punto di vista non scontato, ma originale, tagliente e profondo, ironico e illuminante come sono sempre stati il pensiero e la scrittura di Edmondo”, ha chiarito Marzia Barbieri Berselli.

Sabato 11 maggio alle 17 e 30 l’appuntamento dedicato a “Note con riserva. Musica, canzoni e cantanti” vedrà in dialogo il giornalista e scrittore Riccardo Bocca con il giornalista critico musicale di “Repubblica” Ernesto Assante, che racconteranno il senso e la passione di Berselli per la musica. L’incontro sarà arricchito da letture di testi dell’intellettuale modenese, eseguite da Leonardo Martinelli, e da intermezzi musicali del maestro Lucio Diegoli. L’e-book “Note con riserva” sarà scaricabile gratuitamente dall'11 maggio sia sul sito del Dondolo (www.comune.modena.it/ildondolo) sia su quello degli Amici di Berselli (www.edmondoberselli.net).

Sabato 25 maggio, sempre alle 17 e 30, sarà la volta di “Sapori con riserva” con Alberto Bertoni, docente di Letteratura italiana all’Università di Bologna, e Licia Granello, giornalista de “la Repubblica”, che faranno scoprire un lato meno noto della produzione di Berselli, dedicato al cibo, ai sapori e alla cucina. Con la sorpresa di un paio di testi inediti. Anche in questa occasione Leonardo Martinelli leggerà brani tratti da “Sapori con riserva”. L’e-book “Sapori con riserva” sarà scaricabile gratuitamente dal 25 maggio.

“Quel gran genio del mio amico 2019”, è organizzato dall’”Associazione Amici di Edmondo Berselli” in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo. È patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e ha il sostegno del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, di Tradizioni e Sapori della Camera di Commercio, e di BPER Banca.