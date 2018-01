“Questione di attimi” di Stefano Mirabella al Photoclub Eyes di San Felice

Un altro grande autore sta per arrivare al circolo fotografico sanfeliciano, arricchendo così la serie di mostre ospitate presso la Galleria FIAF del club. Dopo il nostalgico mondo del circo ritratto da Enrico Genovesi e le stampe analogiche prodotte in camera oscura dai soci del club, ora è il turno della Street Photography di Stefano Mirabella, fotografo romano che ha iniziato la sua carriera facendo reportage sociale in giro per il mondo, per poi dedicarsi completamente alla fotografia di strada dal 2012.

I suoi scatti prendono vita grazie all’approccio diretto con la gente e alle situazioni inaspettate che la vita di città può regalare, arrivando, come lui stesso dichiara, a “stare in bilico tra la rappresentazione della realtà e la capacità di trascenderla”. Il suo amore per questo genere di fotografia lo ha portato a volerlo condividere tramite l’insegnamento presso diverse associazioni fotografiche; anche grazie a lui ad Aprile si terrà il primo Italian Street Photo Festival a Roma.

Nella sua mostra “Questione di attimi” c’è la sintesi del suo pensiero fotografico in 34 immagini colte nel quotidiano della sua città e nell’imprevedibilità di quel teatro incredibile che è la strada. Camminando, osservando senza fretta e fiduciosi che dietro l’angolo si nasconda una scena che non ci aspettiamo, anche in luoghi dove siamo passati tante volte: questo è per l’autore lo spirito giusto che il fotografo che ha scelto la strada deve avere per “cogliere l’attimo” e immortalarlo in una immagine unica e irripetibile.

Stefano Mirabella - nel 2014 vincitore del Leica Talent e scelto come Leica Ambassador - sarà presente all’inaugurazione della mostra che si terrà lunedì 15 Gennaio alle 21:30 presso la sede del Photoclub Eyes BFI al Centro Culturale Opera di Via Montessori 39 a San Felice sul Panaro. Un’ottima occasione non solo per vedere delle splendide fotografie ma anche per interagire con l’autore, porre domande e curiosità, ascoltare la sua storia e visionare assieme altri suoi lavori che lui stesso proietterà e commenterà per il pubblico presente.

La mostra sarà visitabile tutti i lunedì e giovedì dalle 21 alle 24, fino al 18 Febbraio.