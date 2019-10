"Qui ci sono le altalene", Monica Morini presenta a Carpi il suo nuovo libro

In apertura della rassegna "La prima volta che siamo nati", Monica Morini parla del suo ultimo libro, "Qui ci sono le altalene" a Carpi.

«Mi avevano chiesto di portare parole sulle culle dei prematuri, di accendere di storie il Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Reggio Emilia, città dove vivo e lavoro. Sentivo in modo cristallino di camminare in bilico dove la vita sboccia e traballa. Ho deciso di domandare ad altri bambini, alleati potenti, di aiutarmi a trovare il filo da tessere insieme per convincere i più piccoli ad aprire gli occhi da questa parte»: Monica Morini racconta la nascita del libro Qui ci sono le altalene, una delicata «ballata alla vita» che venerdì 25 ottobre alle ore 21 presenterà alla Biblioteca Il Falco Magico di Carpi, a pochi chilometri da Modena, in apertura della rassegna di incontri La prima volta che siamo nati, creata per accrescere la competenza e la consapevolezza di operatori e genitori sull’importanza della parola, della lettura ad alta voce e della familiarità con l’oggetto libro per lo sviluppo armonioso del bambino e per un sostegno alla genitorialità a partire dal progetto Essere Voce. L’importanza della parola e della voce già prima della nascita, promosso da quindici anni dalla Biblioteca in collaborazione con l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia di Carpi.



La cofondatrice del Teatro dell’Orsa sarà in dialogo con Patrizia Beltrami, coordinatrice del Reparto di Neonatologia dell'Ospedale di Reggio Emilia e con Paolo Lanzoni, Direttore Unità operativa neonatologia e pediatria di Carpi-Mirandola.

L’appuntamento è a ingresso libero. Posti limitati.