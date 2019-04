Al Teatro Cantelli in scena "Raccolta di attimi" con Tomàs Acosta

Ultimo appuntamento della stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Cantelli di Vignola con “Raccolta di attimi” con Tomàs Acosta per la regia di Andrea Pasqua. La pièce racconta il valore della curiosità, e il divertimento che può scaturire da quelle occasioni che l’uomo concede a ciò che è stato gettato via, perché inutile, dimenticato o comunemente rifiutato. In breve, racconta l’amore. Perché è la forza che muove le vicende di tutti i personaggi, ed è la “scelta” che questi incontri feconda.

“Raccolta di attimi” è un flusso di coscienza e al tempo stesso uno sguardo curioso, il tentativo forse ingenuo, ma assolutamente necessario, di ri -nobilitare l’unità di tempo più fugace e sottovalutata che sia mai stata concessa all’uomo.

Un ragazzo esce di casa con i problemi che hanno tutti, e va a buttare la spazzatura per prendere un po’ d’aria. Solo che dal comune mucchio di rifiuti abbandonato sulla strada, all’improvviso, si accende una luce. Fioca, calda. È la luce di una vecchia piantana che, chissà come, continua a funzionare...