Serata di raccolta fondi per Buona Nascita Onlus con le canzoni di Marco Ligabue

Al caffè concerto a Modena il 17 luglio si tiene una serata di beneficienza in auto dell'Associazione Buona Nascita Onlus. La serata sarà presentata da Clarissa Martinelli e allietata dalla musica di Marco Ligabue, Dibi Dobo e Nicholas Merzi. Dibi Dobo è il Rapper più noto e conosciuto in Benin e altri Paesi dell’Africa (oltre che Presidente della Fondazione Soyimavo) e per la prima volta avremo la possibilità di ascoltare la sua musica in Italia in una performance insieme a Marco Ligabue con il quale sta instaurando una collaborazione musicale a supporto anche del progetto.

L’Associazione Buona Nascita Onlus la cui Presidente è la Dott.ssa Copelli Roberta, ha lo scopo di promuovere iniziative volte al sostegno della gravidanza e della salute della donna e del bambino. Attiva con progetti locali e a livello internazionale. L’Associazione Buona Nascita nel mese di novembre vedrà una delegazione di chirurghi e operatori sanitari italiani partire per il Benin dove lavoreranno in collaborazione con lo staff locale di una struttura sanitaria in loco. La seguente idea nasce da una stretta collaborazione di partenariato tra Buona Nascita Onlus che opera in Benin da anni e la Fondazione Soyimavo. .La collaborazione nasce dal desiderio di condividere gli stessi obiettivi a sostegno di situazioni vulnerabili instaurando un partenariato per esplicitare al meglio le attività con una gestione efficiente e coordinata. Il coefficiente comune è rappresentato da una finalità condivisa : sostenere in ambito sanitario e sociale bambini e ragazzi in situazione di vulnerabilità.

La delegazione sarà formata dalla Dr.ssa Roberta Copelli (Presidente di Buona Nascita Onlus e Dietista dell’Ospedale di Carpi) , Dott. Varoli Michele ( Direttore dell’U.O. di Chirurgia di Carpi), Dott. Muratori Simone (chirurgo), Dott. Mele Simone (chirurgo), Dott. Mastria Giovanni (otorino), Gualtieri Lidia (infermiera), Manetta Marta ( infermiera), Deroma Angela (infermiera). A termine del periodo di intervento da parte dei medici sarà organizzato un concerto con la presenza dell’artista Beninese Dibi Dobo, l’artista italiano Marco Ligabue e Nicholas Merzi con l’obiettivo finale di concretizzare una stretta collaborazione tra due realtà differenti Italia e Benin ma che operano nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi.