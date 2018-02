Formigine, a Villa Gandini nuovo appuntamento con "RaccontoPerVoce"

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto lo scorso anno con ″Oceano mare″ e ″La casa degli spiriti″, torna sabato 24 febbraio nella biblioteca di Villa Gandini “RaccontoperVoce”, l’appuntamento con romanzi della letteratura italiana e internazionale, attraverso una formula che vuole avvicinare il pubblico degli adulti e dei giovani ad autori famosi; uno spettacolo per chi ama ascoltare poiché mette al centro la parola raccontata, letta e interpretata.

Giancarlo Cattaneo, conduttore radiofonico di Radio Capital (noto al pubblico dei lettori formiginesi per lo spettacolo estivo Parole Note Live) e una voce femminile narrante, torneranno a raccontare un romanzo indimenticabile per i lettori, in un reading emozionante.

Quest’anno è stata aggiunta un’ulteriore novità al format sperimentato lo scorso inverno: è stato infatti il pubblico sui social a scegliere il romanzo che sarà narrato e interpretato. La vittoria è andata al libro di Erri De Luca “Il giorno prima della felicità”. L’autore napoletano ambienta la vicenda nel dopoguerra. Una prosa essenziale, ma sempre poetica, accompagna la crescita del protagonista, un giovane che assaporerà il passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Ci sono ancora pochi posti per il turno delle 18.30. L’ingresso infatti è libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 059 416246.