I big della scena musicale estiva sul palco del Radio Bruno Estate a Carpi

Torna a Carpi, dopo quattro anni di assenza, il Radio Bruno Estate. L’appuntamento da segnare in agenda è per giovedì 19 luglio a partire dalle 20. Protagonisti i big della musica e le loro hit per uno spettacolo che si prefigge di diventare, ancora una volta, una straordinaria festa dedicata a un pubblico eterogeneo di tutte le età, con una particolare attenzione ai più giovani. Dal 1993 ad oggi l’evento è via via cresciuto tanto da rappresentare uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate italiana.

Sul palco saliranno, tra gli altri: Luca Carboni, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, GHALI, Benji & Fede, Lorenzo Fragola , Emis Killa, Irama, Michele Bravi, Elodie, Giovanni Caccamo, Thomas, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Saranno la bellissima Alessia Ventura ed Enzo Ferrari i presentatori del Radio Bruno Estate. I giovani Robbie Roberta Francomanno, Matteo Camellini e Trankida saranno gli artisti emergenti che potremo ascoltare all’inizio della serata con l’animazione della Strana Coppia di Radio Bruno: Enrico Gualdi e Sandro da Mura.

Per l’estate 2018 la scelta della tappa modenese, fortemente voluta dall'editore Gianni Prandi e dal Comune di Carpi nell’ambito di Carpi Summer Fest, ricade dunque nuovamente sulla maestosa Piazza Martiri. Radio Bruno, con 700.000 ascoltatori nel giorno medio, è prima in Emilia Romagna (davanti anche a tutti network nazionali e alle radio Rai) e conquista numeri sempre più importanti anche in Lombardia e in Toscana. Dopo Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, da mercoledì 18 luglio Radio Bruno potrà essere ascoltata anche a Milano sulle nuove frequenze 87.700

Il Radio Bruno Estate ha preso il via a Cesenatico il 6 luglio come evento clou della Notte Rosa della Romagna; il 14 luglio la seconda data a Mantova, entrambi appuntamenti entusiasmanti e affollatissimi. Dopo la data di Carpi, lo spettacolo si trasferirà per la prima volta a Cremona (lunedì 23 luglio) e infine il 2 settembre in Piazza Maggiore a Bologna l’ appuntamento conclusivo.

Per chi non riuscirà ad essere presente nella scenografica Piazza Martiri di Carpi, ricordo la diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Bruno, la diretta televisiva sui canali 256 e 683. Il Radio Bruno Estate è visibile in diretta anche in streaming sul portale radiobruno.it e tramite la App gratuita Radio Bruno in tutto il mondo, scaricabile gratuitamente per ascoltare Radio Bruno e seguire le dirette e gli spettacoli anche in vacanza. Curano la direzione artistica e la produzione Alessandro Prandi, Clarissa Martinelli e Leonello Viale.