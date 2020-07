Radio Bruno Estate 2020 in piazza Roma in massima sicurezza in due serate

Il Radio Bruno Estate ritorna ad animare piazza Roma a Modena in due serate, il 27 e il 28 luglio. Lo fa con posti numerati e in sicurezza, all’insegna dell’ottimismo della volontà e del valore della musica dal vivo, anche per sostenere i lavoratori dello spettacolo evidenziando le difficoltà enormi del settore causate dall’emergenza sanitaria.

L’incasso delle due serate, trasmesse anche in radio, tv e online, sarà devoluto al Fondo per i lavoratori dello spettacolo.

Chi salirà sul palco: Annalisa, Baby K, Beppe Carletti e Yiuri Cilloni, Bugo, Danti, Diodato, Edoardo Brogi, Francesco Renga, Fred De Palma, Irama, J-Ax, Paolo Belli, Rfaf e The Kolors