Radio Bruno Estate, i big della musica estiva tornano in piazza Roma

Non poteva mancare a Modena - lunedì 29 luglio in Piazza Roma - la tappa 2019 del Radio Bruno Estate, il concerto gratuito che riunisce i big della musica italiana e offre al pubblico l'occasione di ascoltare dal vivo i successi del momento. L'appuntamento è per le ore 20 nella grande piazza del centro storico, che ha ospitato anche le scorse edizioni.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il cast completo. Presentano il Radio Bruno Estate ancora una volta Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

Ogni appuntamento verrà trasmesso in diretta radiofonica, in streaming, e in diretta televisiva con le interviste esclusive ai protagonisti (canale 256 per il Nord Italia e 71 per l’Emilia Romagna). Lo spettacolo si può ascoltare e vedere in diretta in tutto il mondo sulla App di Radio Bruno scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet.