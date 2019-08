Motori. A Fiorano Modenese il 24° Raduno Auto Storiche

Ventiquattro anni fa (domenica 3 settembre 1995), Fiorano Modenese ospitò il primo Raduno di Auto Storiche. D’allora, tutti gli anni, sempre la prima domenica di settembre si è svolta la manifestazione. Con Tanta passione nel Fare, siamo orgogliosi di aver contribuito ad accrescere la cultura e la passione Motoristica.

Riservata alle autovetture storiche con minimo 30 anni di età e vetture speciali. Organizzata, anche quest’edizione dal Presidente di Tecnomec Borghi Sig. Gianfranco Borghi, dai figli Alessandro ed Emanuele, nonché da un efficiente staff di collaboratori con la presenza e il supporto del C.A.M.E.R, e il patrocinio del comune di Fiorano Modenese. Come di consueto la manifestazione avrà inizio con l’arrivo dei partecipanti in centro a Fiorano Modenese, in Piazza Ciro Menotti e via Vittorio Veneto. Celebreremo il connubio tra Passione Automobilistica e Cultura Artistica, unita alla valorizzazione del Territorio, con i tanti partecipanti che potremmo definire amici, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Tappe fisse saranno l’esposizione dei modelli lungo la via del centro e la sfilata delle auto con la consegna dell’immancabile piastrella celebrativa dell’evento, sempre più imitata, ma sempre più inimitabile. Successivamente, le nostre strade emiliane saranno le protagoniste dell’itinerario di questa edizione.

Appuntamento a Fiorano Modenese domenica 1 settembre 2019 dalle ore 8.30.