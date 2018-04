Oltre 300 mezzi per il raduno dei trattori di Cavezzo

Martedì 1 maggio avrà luogo il 41mo raduno cavezzese di trattori, che coinvolgerà 250 trattori moderni e 80 d'epoca, tutti costruiti tra il 1930 ed il 2018. Alle ore 7.00 ci sarà il ritrovo dei mezzi in via Sant'Anna ed alle 8.00 il convoglio dei mezzi sfilerà per le vie del paese. I trattori proseguiranno verso località Motta ed alle 9.15 è prevista una sosta a Disvetro. I mezzi giungeranno presso l'area verde del Palazzetto dello Sport di Cavezzo alle 10.30 circa ed a mezzogiorno si terrà il pranzo "Tutti insieme in compagnia".

In seguito ci saranno prove di abilità e molto altro. Il raduno si concluderà alle ore 16.00 con la consegna dei premi di partecipazione. Nel corso della giornata sarà presente anche la fanfara dei Bersaglieri "C.Vallotti" di Orzinuovi che si esibirà alle ore 9.00, in occasione della deposizione di fiori presso il monumento ai caduti, ed alle 11.00 dopo l'arrivo dei trattori al Palasport.

Nel corso della giornata saranno presenti giochi gonfiabili per i bambini, mercatino dei produttori agricoli, mostra statica dei trattori e mostre di modellismo, hobbistica e moto d'epoca. Il pranzo sarà su prenotazione, per informazioni contattare Federico al 339/4007492. La manifestazione è organizzata dal "Gruppo Amatori Trattori d'Epoca" e dall'Amministrazione comunale di Cavezzo in collaborazione con la Polisportiva ed il gruppo "Solidarmoto" di Cavezzo. L'anno scorso il raduno dei trattori ha visto la partecipazione di circa 2000 visitatori ed anche per quest'anno ci si aspetta grande affluenza da parte del pubblico.