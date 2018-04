In gommone lungo il Panaro, domenica il rafting da ponte Docciola

Fare rafting sul Panaro, a Marano, scendendo in gommone con partenza oltre quattro chilometri a monte del ponte della Docciola, per arrivare a ponte Samone. E' questa l'opportunità offerta a oltre una trentina di partecipanti (le iscrizioni sono chiuse) dall'iniziativa, in programma a Marano sul Panaro domenica 8 aprile, che conclude il cartellone di "Azione natura", ciclo di incontri, promosso dal Comune, dedicato alla natura e all'avventura.

Accompagnati dagli esperti istruttori della Eddyline Panaro, i gruppi distribuiti su diversi gommoni, adeguatamente equipaggiati e in tutta sicurezza, potranno provare l'ebbrezza di una discesa del corso d'acqua in gommone.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9,30 al campo sportivo di Casona (via Fondovalle) per l'illustrazione delle tecniche di comportamento durante la discese e la distribuzione dell'equipaggiamento (muta, giubbotto di salvataggio, casco protettivo) messo a disposizione dagli organizzatori.