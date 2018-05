Grandi ospiti per "Alfabeti", la filosofia è servita nelle piazze di Fiorano

Organizzato dal Comune di Fiorano Modenese e dall’associazione Forum - U.T.E., con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Alfabeti. Parole che affiorano esordirà fra una settimana, venerdì 1° giugno, e fino a domenica 3 coinvolgerà l'intero centro storico di Fiorano. Ad ogni relatore è affidata una parola che cade nel campo gravitazionale dei suoi interessi. Umberto Galimberti, che aprirà Alfabeti venerdì, parlerà di amore; Gustavo Zagrebelsky dialogherà con Francesco Tosi, sindaco di Fiorano, sulla costituzione; Vito Mancuso affronterà l'etica; Federico Rampini traccerà le linee rosse delle aree sensibili del mondo; Gad Lerner viaggerà nell’attualità della parola razza; Alessandro Bergonzoni rivolterà la parola parola per verificare, riteniamo, se ha ancora delle possibilità, e altri ancora. In tutto, 21 parole e, pertanto, 21 relatori, per scoprire se ci sono ancora altri significati nel lemmario che proponiamo.

Una peculiarità di Alfabeti è insita anche nell'unità di luogo in cui il festival si svolge. La manifestazione s'irradia da piazza Ciro Menotti fino alla Basilica della Beata Vergine del Castello da un lato e, dall'altro, fino al BLA, la "Biblioteca, Ludoteca, Archivio Paolo Monelli". Tre siti vicini e raggiungibili a piedi, in cui si tengono tutti gli incontri con gli autori. A supporto della manifestazione sarà allestita in piazza una libreria a cura della libreria Incontri di Sassuolo che metterà a disposizione i titoli degli autori di Alfabeti. Prospiciente alla piazza, invece, Roberto Macchioni del ristorante La Paggeria di Sassuolo attrezzerà a Fiorano per i tre giorni del Festival l'area ristorazione.

Inoltre, all'interno del BLA saranno attivati 5 laboratori destinati a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Laboratori selezionati e molto stimolanti che vanno, per fare un esempio, dal movimento delle figure per mezzo di uno zootropio tridimensionale fino al setaccio dell'immaginazione all'interno di un corso di scrittura fantastica. Infine, non si è voluto rinunciare a dei momenti musicali con due concerti a tema. Il primo riguardante le canzoni scritte da Italo Calvino nella temperie culturale di un mondo cantautoriale agli albori; il secondo, è invece un viaggio nel tempo e negli spazi della musica americana fra folk e blues, fra country e pop.

In programma anche un’originale Caccia alla parola: chi partecipa potrà giocare a risolvere, nei tre giorni del Festival, enigmi e quiz legati alle 21 parole di Alfabeti. In premio libri autografati dagli autori presenti a Fiorano.

Il programma

Venerdì 1 Giugno

Ore 18.00

Piazza Ciro Menotti

Umberto Galimberti

amore

Ore 19.00

Biblioteca BLA

Francesco Tosi

Sindaco di Fiorano Modenese

esattezza

dalle Lezioni americane di Italo Calvino

Ore 21.30

Piazza Ciro Menotti

Federico Rampini

linee rosse

conferenza/spettacolo

Sabato 2 Giugno

Ore 10.30

Piazza Ciro Menotti

Gustavo Zagrebelsky

dialoga con Francesco Tosi

sulla costituzione

Ore 11.30

Piazza Ciro Menotti

Francesco Gesualdi

sobrietà

Ore 12.30

Biblioteca BLA

Cosimo Argentina

leggerezza

dalle Lezioni americane di Italo Calvino

Ore 15.00

Piazza Ciro Menotti

Franco Farinelli

paesaggio

Ore 16.00

Biblioteca BLA

Giuseppe Lupo

rapidità

dalle Lezioni americane di Italo Calvino

Ore 17.00

Piazza Ciro Menotti

Davide Francesco Sada

ricchezza

Ore 18.00

Piazza Ciro Menotti

Stefano Bartezzaghi

gioco

Ore 19.30

Piazza Ciro Menotti

Gad Lerner

razza

Ore 20.30

Sala del Caffè del Teatro

Francesco Pelosi

e Rocco Rosignoli

canzoni di Calvino e dintorni

Ore 21.30

Piazza Ciro Menotti

Lercio

bufala

Domenica 3 Giugno

Ore 10.00

Piazza Ciro Menotti

Michelina Borsari

piazza

Ore 11.00

Biblioteca BLA

Marta Zura-Puntaroni

molteplicità

dalle Lezioni americane di Italo Calvino

Ore 12.00

Piazzale Basilica

Paola Maugeri

resilienza

Ore 15.00

Biblioteca BLA

Azzurra D’Agostino

visibilità

dalle Lezioni americane di Italo Calvino

Ore 16.00

Piazzale Basilica

Luciano Canova

felicità

Ore 17.00

Piazza Ciro Menotti

Andrea Purgatori

segreto

Ore 18.00

Piazza Ciro Menotti

Stefano Mancuso

organizzazione

Ore 19.30

Piazzale Basilica

Vito Mancuso

etica

Ore 20.30

Sala del Caffè del Teatro

Marco Trifilio

americana

un viaggio tra folk e blues, tra country e pop

Ore 21.30

Piazza Ciro Menotti

Alessandro Bergonzoni

parola