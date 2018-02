"Antibarbarie", cinque incontri nel nuovo ciclo sui temi della non-violenza

Prende il via venerdì 16 febbraio, alle 18, in Galleria Europa, la terza edizione di “L’Antibarbarie”, il ciclo di incontri che punta a far conoscere e dimostrare l’efficacia di strumenti e strategie non violente per affrontare i conflitti.

Il ciclo, molto seguito nelle prime due edizioni, è promosso da una partnership consolidata tra il centro territoriale del Movimento Nonviolento, la Casa per la Pace, il Punto d’accordo/Centro di mediazione dei conflitti e l’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali del Comune di Modena con la collaborazione di Libreria Ubik Modena.

Il primo appuntamento è dedicato a “Diseguaglianze e nuove povertà materiali e culturali: incerta ‘tenuta’ del mondo e perdita del capitale sociale di valori condivisi, coesione e solidarietà”. I relatori saranno Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia fiscale e disuguaglianza di Oxfam Italia, e il sociologo Vittorio Martinelli.

Gli incontri successivi sono in programma il 23 marzo, il 20 aprile e il 18 maggio, sempre di venerdì alle 18. Sabato 19 maggio si svolgerà invece dalle 9 alle 13 un seminario sulle tecniche di comunicazione empatica e non violenta.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero ma è gradita la registrazione sul sito www.comune.modena.it/europe- direct.

L’antibarbarie è la nonviolenza, con il suo bagaglio teorico e pratico fondato sul dialogo e sull’ascolto, cornice entro la quale costruire relazioni rispettose e giuste nei diversi contesti sociali in cui si presentano criticità e conflittualità. I conflitti sono componente naturale nelle relazioni, imparare modalità e tecniche per gestirli con mezzi pacifici è condizione per evitare che degenerino in scontro insanabile, violenze o guerra. In questa “rivoluzione culturale” si colloca anche un radicale ripensamento della concezione dell’alterità e della diversità, non come minaccia, ma come risorsa.