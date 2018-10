Maranello, la rassegna cinema d'essai si apre con il film su Emily Dickinson

A Maranello inizia la rassegna di cinema d’essai proposta dal Comune in collaborazione con Ater - Associazione Teatrale Emilia Romagna. Per la prima parte della rassegna sono sei i film in programma, il giovedì sera fino al 6 dicembre all’Auditorium Enzo Ferrari (inizio proiezioni alle ore 21).

Si parte giovedì 18 ottobre con “A Quiet Passion” di Terence Davies, storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto reclusione, interpretata da Cynthia Nixon, volto reso noto dalla serie “Sex and the City”. La poetica silenziosamente ribelle di Terence Davies trova, in questo poliedrico e controverso personaggio, un ottimo spunto per mettere a frutto il suo passato di fine conoscitore dell'animo femminile. Il risultato è un preciso ritratto dell'artista americana, privata del mito e definita unicamente come essere umano.

La rassegna proseguirà con “A Beautiful Day” (25 ottobre), “Hotel Gagarin” (8 novembre), “Dogman” (15 novembre), “Libere, disobbedienti, innamorate - In Between” (22 novembre, proiezione gratuita per la giornata contro la violenza sulle donne), “La ragazza dei tulipani” (6 dicembre). Ingresso 4 euro, abbonamento a 10 film della rassegna 20 euro. Info: tel. 0536 943010.