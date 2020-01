Medolla, la nuova rassegna di cinema al Teatro Facchini

Comincia venerdì 31 gennaio con “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski la rassegna di cinema gennaio-marzo del Teatro Facchini di Medolla. Diciannove pellicole, che comprendono un omaggio a Federico Fellini, con la proiezione gratuita del suo capolavoro “Amarcord” il 25 febbraio, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla nascita del regista riminese. Altri due protagonisti della cultura italiana verranno poi raccontati dai documentari “Pavarotti” e “Citizen Rosi” (dedicato al regista Francesco Rosi) rispettivamente il 28 febbraio e il 13 marzo.

Confermate le proiezioni della domenica pomeriggio a prezzo ridotto per il pubblico di tutte le età con i tre film di Cinefamily: “Frozen II – Il segreto di Arendelle” (16 febbraio), “Spie sotto copertura” (1 marzo) e “Jumanji – The next level” (15 marzo). Due pellicole compongono invece la minirassegna “Cinedonna”: “Dio è donna e si chiama Petrunya” (6 marzo) e “Piccole donne” (8 marzo). A completare il calendario di questa prima parte dell’anno del teatro Facchini saranno poi film di registi di fama internazionale come Quentin Tarantino (“C’era una volta a Hollywood” il 2 febbraio) o Ken Loach (“Sorry, we missed you” il 21 febbraio).

Spazio poi ai diversi generi, come i thriller “Il mistero Henry Pick” (7 febbraio) e “Cena con delitto” (16 febbraio); ai grandi interpreti, come la Scarlett Johansson di “Storia di un matrimonio” (9 febbraio) o il Matt Damon di “La Mans ’66 – La grande sfida” (15 marzo); agli autori emergenti, come la francese Celine Sciamma, regista di “Ritratto della giovane in fiamme” (14 febbraio) e all’incontro di culture cinematografiche, come nel caso di “Farewell – Una bugia buona” (1 marzo), coproduzione tra Cina e Stati Uniti, senza dimenticare i grandi autori italiani come Ferzan Ozpetek (“La dea fortuna” il 23 febbraio) o Gianni Amelio, a chiudere la rassegna il 20 marzo con “Hammamet”.

Inizio proiezioni sempre alle ore 21, per i film di Cinefamily inizio alle ore 15.