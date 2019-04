Continua la rassegna Concerti d'Oggi, l'Ensemble Zaum Percussion si esibirà al Teatro San Carlo

Giovedì 2 maggio alle 20:30 al Teatro San Carlo di Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che abbraccia musiche di ogni epoca e stile con uno sguardo e un approccio “contemporanei”.

Si esibirà l'ensemble ZAUM_percussion, formazione composta da tre percussionisti, Simone Beneventi, Carlota Cáceres e Lorenzo Colombo, provenienti da percorsi di studio e di attività artistica internazionali.

Il programma del concerto modenese propone un “doppio ritratto” musicale che confronta l'attività di Iannis Xenakis (1922-2001), figura rappresentativa della musica del secondo Novecento, e Lorenzo Pagliei, compositore nato nel 1972, tra i più affermati e premiati della scena musicale attuale. Di Xenakis saranno eseguiti Psappha, brano ormai classico del 1975 il cui titolo deriva da una forma arcaica del nome “Sappho” (scritto in notazione grafica e composto da 2.396 segmenti suddivisi in cinque sezioni, ognuna caratterizzata da cambi di tempo, timbro e tessitura) e Okho, composto nel 1989 per tre djembè, tradizionale tamburo a calice originario dell'Africa occidentale.

Di Lorenzo Pagliei, docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Vicenza, allievo di Azio Corghi e Salvatore Sciarrino, trasferitosi all'IRCAM di Parigi dopo gli studi in Italia, saranno proposte due prime esecuzioni assolute commissionate da ZAUM_percussion (Matter per un percussionista e Gravity per duo di percussioni) e Polaris, un lavoro per tre percussionisti scritto per l’Ensemble Ars Ludi che l’ha eseguita per la prima volta a Roma nel 2015.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è libero.

Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it