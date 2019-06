"Effetto Musica", la rassegna concertistica modenese fa tappa a San Possidonio

La rassegna concertistica "Effetto musica", organizzata da Unione Comuni Modenesi Area Nord e Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli", farà tappa a San Possidonio domenica 9 giugno alle ore 21.00.

L'appuntamento è organizzato dalla Compagnia SquiLibri in collaborazione con la biblioteca comunale "Irene Bernardini" di San Possidonio e si intitolerà "Oltreconfine: vite in bilico". L'esibizione avrà luogo nel centro sociale ricreativo "La Bastia", in via Togliatti 34.