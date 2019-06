Armoniosamente, la XXI Edizione della rassegna musicale inaugura a Ravarino

Prenderà il via martedì 25 giugno, alle ore 21, presso Villa Bonasi Benucci (loc. Stuffione - Comune di Ravarino) la XXI edizione della rassegna "LUNGO LE ANTICHE SPONDE". Inserita del cartellone di "Armoniosamente", curato dalle Associazioni Culturali "Amici dell'Organo - Johann Sebastian Bach" e "Cantieri d'Arte", la rassegna toccherà i Comuni di Bastiglia, Castelnuovo Rangone, San Cesario Sul Panaro, San Felice Sul Panaro, Spilamberto e Ravarino. Nove saranno gli appuntamenti in programma, che si svolgeranno tra il 25 giugno 2019 e il 20 agosto 2019 (ultimo appuntamento della rassegna).

Il programma consisterà di spettacoli musicali che avranno inizio al calare della luce del sole (intorno alle ore 21) in suggestive locations che ospitano tradizionalmente questi eventi.

Si parte dalla sede della Comunità "La Lucciola" a Stuffione di Ravarino il 25 giugno con la serata di incontri musicali tra Sardegna e Africa "Shardafrica", per poi spostarsi il giorno seguente (26 giugno) nella splendida cornice di Villa Boschetti a San Cesario Sul Panaro con la serata intitolata "Tra danze e invenzioni".

Altre tappe saranno la Corte d'Onore della Rocca di Spilamberto, che il 2 luglio ospiterà "Tiranno Amor - storie d'amore nel Seicento italiano" e la Chiesa Parrocchiale di San Michele a Montale di Castelnuovo Rangone, nella quale il 10 luglio si terrà il concerto per oboe e organo "Andante Cantabile".

Ancora, lo splendido Santuario di San Clemente a Bastiglia, che il 9 luglio sarà la sede designata dal Comune di Bastiglia per l'evento estivo "Pater, in manus tuas". Non mancherà il tradizionale Concerto all'alba presso il Parco Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone, il 2 agosto, mentre l'ultimo concerto della rassegna si terrà presso la Chiesa di Santa Maria del Tiepido, sempre nel Comune di Castelnuovo Rangone, il 20 agosto con l'appuntamento dal titolo "Luci del Nord - Note e storie dalla terra d'Irlanda".

Completano il cartellone la suggestiva Villa Castelcrescente in località Villa di Ravarino, che il 17 luglio ospiterà la serata "The Man I Love - Viaggio nell'America del '900" e l'Auditorium della Biblioteca "Campi" di San Felice Sul Panaro il 1 luglio con "Romanzi, sonate e fantasie".

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia di arrivare per tempo; in caso di maltempo è prevista un'alternativa al chiuso per ogni evento.

La rassegna è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna e promossa dai Comuni di Bastiglia, Castelnuovo Rangone, San Cesario Sul Panaro, San Felice Sul Panaro, Spilamberto e Ravarino, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Ulteriori informazioni sul sito e telefonando al numero 393 - 1861150.